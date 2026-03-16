안랩·안랩클라우드메이트, '2026년 AI바우처 사업'서 AI 솔루션 공급

안랩(대표 강석균)과 안랩의 AX·MSP 전문 자회사 안랩클라우드메이트(대표 김형준)가 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 ‘2026년 AI 바우처 지원사업’에서 중소·중견기업 등에 AI 솔루션을 공급한다.

안랩은 AI를 활용한 사이버 위협 탐지·분석·대응 기술력을 바탕으로 2년 연속 공급기업에 선정됐다. 이번 사업에서는 ▲안티바이러스 ‘V3 제품군’ ▲SaaS형 보안 위협 분석 플랫폼 ‘안랩 XDR’ ▲차세대 엔드포인트 탐지 및 대응 솔루션 ‘안랩 EDR’ ▲샌드박스 기반 지능형 위협 대응 솔루션 ‘안랩 MDS’ ▲보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응 솔루션 ‘안랩 SOAR’ 등 AI 기술이 적용된 보안 솔루션 5종을 제공한다.

또 올해 공급기업에 신규 선정된 안랩클라우드메이트는 ▲AI 어시스턴트 구축 지원 솔루션 ‘애크미아이(ACMEi)’ ▲생성형 AI 통합 보안 서비스 ‘시큐어브리지(SecureBridge)’ 등 기업의 안전한 AI 활용을 위한 솔루션을 공급한다.

중소·중견기업, 소상공인, 의료기관 등 수요기업은 안랩과 안랩클라우드메이트가 공급하는 AI 솔루션을 활용해 보안 위협에 대한 대응 역량을 강화하고, 안전하고 편리한 디지털·AI 전환을 추진할 수 있다.

김정현 안랩 마케팅본부장은 “안랩의 자체 AI 기술을 적용한 보안 솔루션을 기반으로 더 많은 기업이 신뢰할 수 있는 IT 환경을 구축하고 운영할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

한편 안랩은 에이전틱 AI 보안 플랫폼 ‘안랩 AI 플러스(AhnLab AI PLUS)’를 중심으로 AI 기술을 다양한 제품의 기능에 적용하며, 위협 탐지·분석·대응 고도화 등 보안 운영의 지능화를 본격화하고 있다.

아래는 안랩이 공급하는 솔루션들

-V3 제품군: 개인, 기업, 모바일 환경 등 다양한 사용자 환경에 맞춰 제공되는 안랩의 대표 안티바이러스 솔루션

-안랩 XDR: 조직 내 수많은 시스템으로부터 위협정보를 수집해 분석 탐지·대응을 제공하는 SaaS형 보안 위협 분석 플랫폼

-안랩 EDR: 행위 기반 분석 엔진을 기반으로 엔드포인트 영역에 대해 강력한 위협 모니터링과 분석, 대응 역량을 제공하는 차세대 엔드포인트 위협 탐지 및 대응 솔루션

-안랩 MDS: 정밀한 위협 탐지와 정교한 분석 및 능동적인 대응 역량을 제공하는 샌드박스 기반 지능형 위협(APT) 대응 솔루션

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-안랩 SOAR: 안랩의 오랜 보안 관제 노하우를 집약해 표준화한 플레이북과 다양한 솔루션 연동으로 보안 오케스트레이션, 자동화를 구현한 대응 플랫폼(SOAR)

또 안랩클라우드메이트가 공급하는 솔루션은 ▲애크미아이(ACMEi, 고객이 보유한 데이터 및 자체 제공 데이터를 기반으로 AI 어시스턴트를 손쉽게 구축할 수 있도록 지원하는 고객 맞춤형 AI 어시스턴트 구축 지원 플랫폼) ▲시큐어브리지(SecureBridge, 생성형 AI 확산에 따라 커지는 정보 유출 우려에 대응해 기업이 도입에 대한 기술적 부담 없이 정보를 안전하게 보호하며 AI를 도입·활용할 수 있도록 지원하는 생성형 AI 통합 보안 서비스) 등이 있다.