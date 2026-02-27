안랩, 컨설팅 인력 AI 역량 높인다…교육 프로그램 성료

안랩(대표 강석균)이 사내 컨설팅 전문 인력의 인공지능(AI) 역량 강화에 나섰다.

안랩은 지난 25일부터 26일까지 판교 안랩 사옥에서 사내 컨설팅 전문 인력의 AI 역량과 직무 전문성 강화를 위한 '2026 컨설팅 스쿨'을 개최했다고 27일 밝혔다. 컨설팅 업무 전반에서의 AI 활용을 확대하기 위해 임직원에게 내·외부 전문가 강연을 제공했다.

외부 전문가 강연으로는 ▲‘General Purpose AI(범용 AI)와 AI Agent 동향’(이경전 경희대학교 빅데이터응용학과 교수) ▲‘AI 시대 망분리·클라우드·개인정보보호법 개선 방향’(김승주 고려대학교 정보보호대학원 교수) ▲AI 활용 특강 등이 진행됐다. 이와 함께 다양한 AI·보안·커뮤니케이션 세션이 마련됐다.

안랩이 지난 25일부터 26일까지 개최한 2026 컨설팅 스쿨 현장.(사진=안랩)

또한 임직원들도 내부 지식공유자로 나서 '보안 업무에서의 AI 적용 사례' 등 각 전문 영역에서 축적한 경험과 인사이트를 공유하며 보안 컨설팅 경쟁력 강화를 도모했다.

관련기사

안랩은 "올해 중점 과제인 'AI 중심 전환'에 발맞춰 다양한 AI 역량 강화 프로그램과 직무별 맞춤형 교육을 운영할 것"이라며 "AI를 중심으로 업무 방식과 전문성을 고도화해 변화 대응력과 실행력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

한편 안랩은 이번 행사 외에도 '안랩 개발자 컨퍼런스', '플래닝&스트래티지 데이' 등 연구개발 및 기획 인력을 위한 특화 교육 프로그램을 제공하고 있다.