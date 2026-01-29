안랩, '2026 파트너 데이' 개최...제품 로드맵 공유

안랩(대표 강석균)은 28일 양재동 엘타워에서 총판 및 공인 파트너사를 초청해 ‘안랩 파트너 데이 2026(AhnLab Partner Day 2026)’을 개최했다.

인공지능(AI) 대전환 시대 속에서 사이버 위협과 보안 복잡성이 매년 심화하는 가운데, 올해 행사는 ‘Agentic AI: Optimize Your Security Operations(에이전틱 AI: 보안 운영을 최적화하다)’를 슬로건으로 열렸다.

안랩은 총판 및 공인 파트너사의 대표와 임원을 대상으로, AI를 중심으로 구성한 ▲2026년 사업 전략 ▲제품 로드맵 ▲파트너 정책 및 프로그램 ▲파트너 기술지원 전략 등 동반 성장 전략과 실행 방안을 소개했다.

먼저, 사업 부문을 총괄하는 한찬석 부문장은 최근 보안 시장 동향과 함께 △고객 니즈 점검 및 목표 시장 재정비 △시장 특성별 솔루션 집중 공략 △파트너 협업 체계 고도화를 통한 사업 기반 강화 등 안랩의 2026년 주요 사업 전략을 공유했다.

관련기사

강석균 안랩 대표가 29일 양재동 엘타워에열린 ‘2026 파트너 데이’에서 인사말을 하고 있다.

이어 김창희 제품기획본부장이 AI 적용 가속으로 경쟁력 강화를 추진하는 2026년 제품·서비스 로드맵을 발표하고, 전수근 파트너&사업관리본부장이 파트너 체계 리빌딩, 선제적 영업기회 관리 지원, 성과 관리 및 베네핏 강화를 골자로 한 파트너 정책과 프로그램을 소개했다. 또, 정명섭 기술지원본부장은 교육 프로그램 강화, 기술 역량 강화 지원, 고객 성공 사례(Use Case) 확대를 기반으로 한 2026년 파트너 기술지원 전략을 설명했다.

강석균 대표는 “안랩은 지속되는 불확실성 속에서도 기술 경쟁력과 파트너와의 협업을 기반으로 국내외에서 유의미한 성과와 중장기 경쟁력을 축적하고 있다”며 “안랩과 파트너가 함께 AI 대전환 시대의 변화를 가속하며 도약할 수 있는 동반 성장의 해를 만들어 나가겠다”고 말했다.