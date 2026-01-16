안랩, 중소기업에 '사이버 위협 정보' 7년째 제공

안랩(대표 강석균)이 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA)이 주관하는 '2026년 데이터바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이로써 안랩은 2020년부터 7년 연속 해당 사업의 공급 기업 자격을 유지하며 중소기업, 소상공인 등에 보안 데이터를 지원하게 됐다. 데이터바우처 지원사업은 전 산업의 디지털 기반 데이터 활용 활성화를 촉진하기 위해 중소기업, 소상공인, 예비 창업자 등에게 바우처 형식의 데이터 상품 및 활용 서비스를 지원하는 사업이다.

특히 올해는 '데이터 상품' 부문에서 안랩의 차세대 위협 인텔리전스 플랫폼 '안랩 TIP'에 기반한 사이버 위협 정보를 제공할 예정이다. 안랩 TIP에는 자체 분석한 위협 침해 지표(IoC) 기반 최신 위협 인텔리전스와 주요 보안 소식 등 정교한 위협 정보를 담고 있다.

이에 고객사들은 해당 정보들을 기반으로 보안 전략 설계, 위협 대응 역량 강화, 업무·운영 효율화 등 다양한 비즈니스 영역에서 활용할 수 있을 전망이다.

김정현 안랩 마케팅본부장은 "이번 사업에서 제공하는 사이버 위협 정보는 안랩이 축적해 온 보안 전문성과 위협 분석 역량을 집약한 검증된 인텔리전스"라며 "수요 기업의 비즈니스 환경에서 폭넓게 활용될 것으로 기대한다"고 밝혔다.