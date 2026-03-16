JBL, AI 기반 앰프 겸 스피커 '밴드박스' 출시

삼성전자 오디오 사업 자회사 하만 인터내셔널 오디오 브랜드 JBL은 인공지능(AI) 기반 스마트 연습용 앰프이자 휴대용 스피커 라인업 '밴드박스'를 출시했다고 16일 밝혔다.

밴드박스는 '스템 AI' 기반 보컬 및 악기 분리 기술이 핵심이다. 기기에서 실시간으로 보컬, 기타, 드럼 등 음악 트랙을 분리하거나 제거할 수 있다.인터넷이나 클라우드 연결 없이 기기 내부에서 AI가 직접 작동하는 온디바이스 방식으로 구현된다.

JBL 밴드박스 솔로 (사진=하만인터내셔널코리아)

제품은 연습과 공연 모두에 활용할 수 있도록 JBL 특유의 균형 잡힌 사운드를 제공하며, 기타·보컬 연주와 음악 재생 환경에 최적화된 오디오 성능을 갖췄다.

밴드박스 솔로는 개인 연주자를 위한 모델로 기타·마이크 입력 단자 1개를 지원한다. 앱을 통해 앰프 모델 선택, 코러스·리버브 등 이펙트 적용, 루퍼와 피치 시프터 기능 등을 활용할 수 있어 간편한 연습 환경을 제공한다.

밴드박스 트리오는 그룹 연주를 고려한 모델로 최대 4개의 악기 입력과 4채널 믹서를 지원한다. 교체형 배터리를 적용해 장시간 연주와 리허설 환경에서도 사용할 수 있다.

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그레이스 고 하만 아시아태평양 컨슈머 오디오 총괄은 "밴드박스는 온디바이스 AI 기반 스템 분리 기술을 적용한 혁신적인 스피커"라며 "연습, 잼 세션, 솔로 연주 등 다양한 음악 활동을 보다 쉽고 자유롭게 만들어 줄 것"이라고 말했다.

JBL 밴드박스 솔로와 트리오는 삼성닷컴과 주요 온라인몰에서 판매되며 출고가는 각각 44만9천원, 89만9천원이다.