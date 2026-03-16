김정관 산업 장관 "주유소에서 최고가격제 시행 체감할 수 있도록 총력”

청주 자영 알뜰주유소 방문, 가격 동향 점검

디지털경제입력 :2026/03/16 18:22

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

김정관 산업통상부 장관은 16일 “소비자가 주유소에서 최고가격제 시행 효과를 체감할 수 있도록 모든 역량을 총동원하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 지난주 서울소재 정유사 직영 주유소를 방문한 데 이어 이날 청주시 소재 자영 알뜰주유소(창현주유소)를 방문해 “오늘로 최고가격제 시행 4일째인데 정유사 공급가격 인하가 주유소 소비자 가격에 반영되는 속도가 느린 것 같다”며 이같이 말했다.

김정관 산업통상부 장관이 16일 청주시 소재 자영 알뜰주유소인 창현주유소를 방문해 석유 최고가격제 시행 이후 주유소 소비자 가격 반영 동향을 점검하고 탱크로리 입하과정을 참관하고 있다.

김 장관은 최고가격제 시행 후 처음 주문한 탱크로리 입하 과정을 참관한 자리에서 “주유소 재고가 소진되면 이전에 비해 저렴한 가격으로 주유소 탱크를 채우는 만큼 소비자 가격이 낮아지는 건 당연하다”고 강조했다.

정부는 앞으로도 석유 가격 모니터링, 현장 단속, 오일신고센터 운영 등을 통해 최고가격제가 소비자 가격에 충분히 반영될 수 있도록 노력하는 한편, 착한 주유소도 적극 발굴해 인센티브를 줄 수 있도록 할 방침이다.

관련기사

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
최고가격제 김정관 산업통상부 착한주유소 가격모니터링 알뜰주유소 인센티브 오일신고센터

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI인프라·밸류업 투트랙 공략…삼성·SK, 주총서 미래 청사진 제시

'9년 뚝심' 퓨리오사AI, 양산 칩 내놓고 실증 시험대 올라

BTS 광화문 공연 인파 몰린다…네카오 지도 서비스도 ‘총력 대응’

오류없는 양자컴퓨터 나오나…초전도 120% 증폭 현상 세계 첫 발견

ZDNet Power Center