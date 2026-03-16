그래디언트, 자사주 전량 소각 결정…발행주식 16% 규모

그래디언트가 보유 중인 자사주를 전량 소각한다. 발행주식 총수의 약 16%에 해당하는 규모로, 정부의 상법 개정 취지에 발맞춰 주주가치 제고에 나선다는 설명이다.

그래디언트는 16일 이사회를 통해 보유 중인 자사주 약 225만주를 전량 소각하기로 결정했다고 공시했다. 소각 대상 자사주의 가치는 취득가액 기준 약 331억원이다. 전체 발행 주식 대비 큰 규모의 자사주를 즉시 소각해 주주 가치를 높이는 모범 사례로 시장의 긍정적인 평가가 예상된다.

그래디언트 관계자는 “자사주 취득 당시 약속한 주주환원 정책을 이행하기 위한 조치”라며 “이사회 논의를 통해, 자사주를 일시에 전량 소각하는 것이 전체 주주의 이익에 부합하는 방안이라고 판단했다”고 전했다.

그래디언트 CI

그래디언트는 2022년부터 현재까지 650억원 규모의 자사주를 매입해왔다. 최근에는 30억원 규모의 자사주 신탁 신규 계약을 체결하는 등 주주 환원 정책을 지속적으로 추진하고 있다. 회사 측은 향후 취득이 완료된 자사주에 대해서도 추가적인 소각을 검토하고 있다고 설명했다.

자사주 소각이 완료되면 그래디언트의 발행주식 총수는 11,431,284주로 감소한다. 이익 소각 방식으로 자본금 감소 없이 주식 수만 줄어드는 만큼, 주당 가치와 주요 재무지표가 개선되며 기존 주주가 보유한 지분 가치가 높아지는 구조다.

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그래디언트는 같은 날 공시한 주주총회 소집 결의를 통해 주주총회에 자본준비금 감액 안건을 상정했다. 자본준비금을 감액해 이익잉여금에 전입할 경우 비과세 배당 재원으로 활용할 수 있다.

그래디언트 관계자는 “자본준비금 감액을 재원으로 한 배당은 비과세 대상이므로 주주의 실질 배당금 증가로 이어질 것”이라며 “이번 주주총회에서 해당 안건이 승인될 경우 2027년 배당금부터 비과세 적용이 가능하다”고 설명했다.