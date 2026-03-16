윤종수 KT 사외이사, 정기 주총 보름 앞두고 연임 포기

정기 주총 이전 후보 선임 이뤄지지 않으면 임시 주총 열어 공석 메울 듯

방송/통신입력 :2026/03/16 15:57    수정: 2026/03/16 15:57

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

KT ESG 위원장을 맡고 있는 윤종수 KT 사외이사가 오는 31일 정기 주주총회를 앞두고 연임을 포기했다.

16일 업계에 따르면 윤 이사는 이날 KT 이사회 사무국에 연임을 고사하겠다는 입장을 전했다.

앞서 지난달 초 KT 이사후보추천위원회는 ESG 분야 사외이사 후보로 윤 이사와 함께 김영한 숭실대 교수, 권명숙 전 인텔코리아 대표를 임기가 만료되는 사외이사를 대체할 후보로 선정하고 차기 주총에서 선임키로 했다.

윤종수 KT 사외이사, 사진_뉴스1

윤 이사는 이미 KT 이사회에 몸을 담고 있던 만큼 유일한 연임 이사 후보였다. KT의 주총 소집공고에도 현재 윤 이사가 새 후보로 이름을 올리고 있다.

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그런 가운데 최근 KT 이사회를 두고 거버넌스 논란이 일면서 기존 이사의 교체 목소리를 고려해 연임을 포기한 것으로 풀이된다.

이에 따라 KT 이추위가 새로운 후보를 선임하지 못하게 되면 정기 주총 이후 임시 주총을 통해 새로운 이사 후보를 선임할 것으로 예상된다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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