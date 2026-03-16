국악방송, '국악무대' 2026년도 1차 제작 공모 11개 공연 선정

국악방송(사장 직무대행 김은하 )은 공연실황중계 '국악무대'의 2026 년도 1차 제작 지원 공모 결과, 총 11개 공연을 최종 선정했다고 16일 밝혔다 .

'국악무대' 제작 공모는 수준 높은 전통예술 공연을 고품질 영상 콘텐츠로 제작해 대중에게 전달하기 위해 기획됐다.

이번 1차 공모에서는 국가무형유산 가야금산조 보유자 정옥순 (정예진)의 ‘정예진 음악여정 60년 ’ 등 전통의 깊이를 담은 거장들의 무대가 포함됐다. 동시에 아리랑으로 시대의 표현한 음악공장 노올량의 ‘플레이리스트 : 세대별 아리랑’ 그리고 국악과 팝· 락을 결합한 누모리의 일렉트로 국악 콘서트 ‘ 누모리 쇼’ 등 현대적 감각과 실험성이 돋보이는 작품까지 다채로운 라인업이 구축됐다.

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국악무대 연출을 맡은 정대영 PD는 “많은 분들이 관심을 가지고 지원해 주셔서 감사드린다”며 “ 공정한 심사를 거쳐 선정된 11개 단체의 생생한 공연 현장을 잘 담아내 시청자들에게 전달하겠다”고 전했다 .

공연실황중계 '국악무대'에 관한 자세한 내용은 국악방송 홈페이지 알림 게시판에서 확인할 수 있다 .