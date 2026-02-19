국립국악원, 국악콘서트 '다담' 2026년 첫 공연 연다

국립국악원은 병오년 붉은 말의 해를 맞아 차와 이야기, 우리 음악이 어우러지는 오전의 국악콘서트 ‘다담(茶談)’ 2026년 첫 공연을 오는 25일 오전 11시 국립국악원 우면당에서 개최한다고 19일 밝혔다.

‘다담’은 매달 하나의 주제를 중심으로 국악 공연과 이야기를 함께 선보이는 국립국악원의 대표 상설 콘서트다. 올해는 2월부터 11월까지 총 10회 공연을 진행한다. 진행은 황수경 아나운서가 맡는다.

2026년 첫 무대는 ‘실수해도 괜찮다’를 주제로 마련했다. 이야기 손님으로는 서울대학교병원 강남센터 정신건강의학과 교수 윤대현이 출연한다. 윤 교수는 회복탄력성과 마음 챙김을 중심으로, 정신의학·뇌과학·경영심리학을 바탕으로 한 실천적인 조언을 전하며 새해를 맞은 관객들에게 따뜻한 위로와 응원의 메시지를 전한다.

관련기사

국악콘서트 '다담' 진행을 맡은 황수경 아나운서

공연은 국립국악원 정악단의 ‘대취타’로 문을 연다. 장엄한 행진 음악이 새해의 시작을 알린다. 이어 민속악단이 가야금병창 ‘박타령’과 ‘돈타령’을 선보이며, 삶의 시행착오가 새로운 기회가 될 수 있다는 의미를 전한다. 마지막 무대는 무용단과 민속악단이 함께하는 ‘한량무’로, 여유와 자유의 정서를 담아 공연을 마무리한다.

공연 당일에는 시작 1시간 전부터 관객에게 차와 다과를 무료로 제공한다. 예매는 국립국악원 홈페이지 또는 전화로 가능하다. 관람료는 A석 3만원, B석 2만원이다.