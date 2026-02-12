국립국악원, ‘P의 거짓’-‘나혼렙’ OST 국악으로 재해석…게임 사운드 새 지평

국립국악원이 12일 서울 서초구에 위치한 국립국악원 풍류사랑방에서 게임 음악을 국악으로 재해석한 앨범 ‘게임 사운드 시리즈’ 발매를 기념하는 쇼케이스를 선보다.

이번 프로젝트는 네오위즈가 출시한 액션 게임 ‘P의 거짓’과 넷마블이 출시한 모바일게임 ‘나 혼자만 레벨업 어라이즈’ OST를 전통 악기로 재구성한 작업이다.

이날 무대에는 편곡에 참여한 이지수 작곡가와 양승환 작곡가가 등장해 작업 과정과 각 곡 작업에 얽힌 비하인드 스토리를 공개했다.

이지수 작곡가

양승환 작곡가

두 작곡가는 게임 음악의 서사를 써주면서도 국악 음악의 숨결을 더해 한국 게임 음악의 독자적인 사운드로 완성해 보고 싶었다고 입을 모았다.

첫 곡은 ‘나 혼자만 레벨업 어라이즈’의 OST ‘ARISE’였다. 원곡은 케이팝 아이돌과 협업한 강렬한 전자 사운드 기반의 곡이지만, 이날 무대에서는 거문고가 신스 베이스를 대신하고 대금과 피리가 선율을 이끄는 실내악 편성으로 탈바꿈했다.

대금 선율이 게임 OST 원곡 느낌을 독특하게 변주했다.

신스 베이스를 거문고로 그대로 연주해보고, 산조 선율을 차용해 구조를 바꾸는 과정을 거쳤다는 이지수 작곡가의 말처럼 원곡이 지닌 에너지는 한국적 장단과 음색을 품고 또 다른 긴장감으로 변모했다.

양승환 작곡가는 “거문고는 1500년 넘는 역사를 지닌 악기지만 현대적으로 쓰기는 결코 쉽지 않다”며 “장단을 활용해 중간 간주를 설계하는 방식이 인상적이었다”고 감상을 전했다.

태평소로 나혼자만 레벨업 어라이즈 OST를 연주하는 모습은 현장의 감탄을 자아냈다.

이어서 전투 장면을 담은 ‘Sunset Duel’과 ‘Blood-Red Commander’에서는 태평소와 타악기가 중심에 섰다.

이지수 작곡가는 “언젠가 태평소 협주곡을 써보고 싶었는데, 이 곡을 듣고 바로 떠올랐다”며 “전투 장면에 한국적인 원초적 에너지를 더하고 싶었다”고 전했다.

사막을 배경으로 한 ‘Endless Desert’에서는 양금과 대금이 이국적인 스케일을 형성했다. 양승환 작곡가는 “사막 배경에 맞춰 중동 계열 선법을 활용하고, 서양에서 유입된 양금의 음색을 적극적으로 살렸다”고 설명했다.

대금과 정악으로 P의 거짓: 서곡 OST 'Proposal, Flowerm Wolf Part1 무대를 선보였다.

‘P의 거짓’ 파트에서는 트레일러 영상과 함께 ‘Overture’가 연주됐다. 복잡한 오케스트라 사운드 위에 국악기가 자연스럽게 얹히는 구조를 구현하기 위해, 메인과 배경의 역할 분배에 특히 공을 들였다고 말해 눈길을 끌었다.

두 작곡가는 국악기가 지닌 특징으로 ‘예측불가성’을 장점으로 꼽았다. 음정과 운지, 즉흥성에서 비롯되는 불규칙성이 오히려 독특한 긴장과 생동감을 부여할 수 있다는 설명이다.

행사를 주최한 국립국악원은 이번 시리즈를 통해 국악의 활용 영역을 전통 공연장 밖으로 확장한다는 구상이다. 황성운 국립국악원장 직무대리는 “게임은 세대와 국경을 넘어 공감대를 형성하는 종합예술”이라며 “국악이 현대 대중문화 속에서 새로운 역할을 탐색하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

‘게임 사운드 시리즈’ 앨범은 2월 12일 오후 6시부터 주요 음원 플랫폼을 통해 공개됐다. 오는 11월에는 영국에서 열리는 K-뮤직 페스티벌 무대에도 초청돼, 국악으로 재해석한 게임 음악을 해외 관객에게 선보일 예정이다.