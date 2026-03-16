컴투스, 야구 전략 시뮬레이션 게임 'OOTP 27' 글로벌 출시

컴투스(대표 남재관)는 글로벌 야구 매니지먼트 게임 '아웃 오브 더 파크 베이스볼'(이하 OOTP 베이스볼)의 최신작 'OOTP 27'을 글로벌 출시했다고 16일 밝혔다.

올해로 시리즈 27주년을 맞이한 OOTP는 매년 고도화되는 시뮬레이션 기술력을 바탕으로 한 PC기반 매니지먼트 게임이다. 신인 드래프트부터 선수 육성, 스카우팅, 트레이드 협상은 물론이고 감독의 역할까지 수행하며 실제 야구와 같은 전략적 재미를 느낄 수 있다. 올해 버전에서는 미국(MLB)과 대한민국(KBO)을 비롯해 네덜란드, 영국 등 다른 국가 리그가 추가된다.

'OOTP 27' 타이틀 이미지. 사진=컴투스

이번 OOTP 27에서는 시리즈 역사상 처음으로 '2026 월드 베이스볼 클래식'(이하 2026 WBC) 공식 라이선스 콘텐츠를 제공한다. 실제 국가대표팀의 명단과 공식 대진표, 토너먼트 방식을 바탕으로 진행된다.

야구 시뮬레이션 게임의 재미도 강화됐다. AI 트레이드 모델을 한층 강화해 전략성을 높였으며, 새로운 통계 지표 도입과 함께 실제 야구와 같은 날씨의 변화까지 구현했다.

관련기사

멀티플레이 모드인 '퍼펙트 팀' 콘텐츠에는 미국 야구 명예의 전당에 헌액된 로저스 혼스비, 타이 콥, 로이 캄파넬라 등 전설적인 선수가 추가돼 있다.

OOTP 27은 지난 14일 출시됐으며, 공식 홈페이지와 온라인 게임 유통 플랫폼 스팀에서 만나볼 수 있다.