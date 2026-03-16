컴투스, '서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2026' 팀 코리아 3년 연속 우승

컴투스(대표 남재관)의 글로벌 히트작 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나(이하 서머너즈 워)’ 공식 라이벌전인 ‘서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2026(이하 슈퍼매치)’에서 팀 코리아가 3년 연속 우승을 차지했다고 16일 밝혔다.

지난 14일 일본 오사카에서 오프라인으로 개최된 이번 본선은 양국을 대표하는 최정예 소환사 10인이 출전해 선의의 경쟁을 펼쳤다. 같은 시각 서울 강남 슈피겐홀에서 열린 뷰잉 파티에서도 수많은 ‘서머너즈 워’ 팬들이 함께 경기를 관람했다.

팀 코리아는 1대 1 20성 대전에서 한국 SCHOLES!가 일본의 KAMECHAN을 꺾으며 기선을 제압했고, 2대 2 대전에서 주장 BEATD와 신예 JHZZING이 강력한 협공으로 일본 TAKUZO1O, OSSERU에 완승하며 흐름을 잡았다.

컴투스 ‘서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2026’ 팀 코리아 우승.

이어진 2부 승자 연승전에서는 팀 코리아와 팀 재팬이 번갈아 승점을 주고받았으며 치열한 접점을 펼친 끝에, 한국의 마지막 주자인 BEATD가 일본의 베테랑 OSSERU을 상대로 2대 1로 승리하며 우승을 이끌었다고 회사 측은 설명했다.

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팀 코리아의 MVP로는 승리를 견인한 BEATD가 선정됐으며, 일본 MVP는 귀중한 득점으로 분위기 반전을 이끈 다크호스 BEAT.P에게 돌아갔다.

한편, ‘한일 슈퍼매치 2026’의 성공적으로 개최하며 양국 이용자 교류의 장을 빛낸 컴투스는 곧이어 전 세계 소환사들의 글로벌 e스포츠 축제인 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)’ 개막을 앞두고 있다. 올해는 SWC가 개최 10회째를 맞이하는 해인 만큼, 이번 대회의 열기를 세계로 확장해 팬들이 다 함께 즐길 수 있는 더욱 뜻깊은 축제의 장을 마련할 예정이다.