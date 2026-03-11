컴투스홀딩스, 신작 퍼즐 '컬러스위퍼' 미국 등 3개국 사전 출시.

컴투스홀딩스(대표 정철호)가 신작 모바일 퍼즐 게임 '컬러스위퍼(ColorSweeper)'를 미국과 인도, 인도네시아 등 3개국에 사전 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 사전 출시는 한국 시간 기준 지난 10일 오후 6시부터 해당 3개 국가를 대상으로 시작됐다. 서비스 지원 언어는 영어와 인도네시아어다. 컴투스홀딩스는 모바일 퍼즐 장르에 대한 선호도가 높은 국가들을 1차 타깃으로 삼아 본격적인 시장 검증에 나선다는 계획을 세웠다.

'컬러스위퍼'는 지뢰 찾기 규칙에 논리 퍼즐 구조를 결합한 형태의 게임이다. '노노그램'이나 '스도쿠'와 같이 이용자의 추리력과 사고력을 요구하는 구조로 기획된 것이 특징이다.

회사는 출시 이후 확보한 플레이 데이터를 분석하고, 디스코드 등 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 이용자 피드백을 수집해 게임에 반영할 예정이다. 이를 바탕으로 전반적인 콘텐츠 완성도를 높여 올해 상반기 내로 글로벌 정식 서비스에 돌입한다고 설명했다.