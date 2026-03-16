고려아연, 인터배터리서 이차전지 소재·전략광물 역량 소개

고려아연이 국내 최대 배터리 전시회에서 이차전지 소재와 전략광물 생산 역량을 소개했다.

고려아연은 지난 11일부터 사흘 동안 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘인터배터리 2026’에 참가해 52년 제련 기술을 기반으로 한 배터리 소재와 전략광물 밸류체인을 소개했다고 16일 밝혔다. 고려아연은 2022년부터 5년 연속 인터배터리에 참가하고 있다.

고려아연 전시 부스는 ▲밸류체인 디오라마 ▲동박 ▲황산니켈·전구체 ▲전략광물 ▲미국 통합제련소 ▲52년 기술력 ▲회사 소개 ▲히스토리·글로벌 네트워크 등 8개 존으로 구성됐다. 부스 전면에는 대형 LED 스크린을 배치해 전시 내용을 한눈에 볼 수 있도록 했다.

이철규 국회 산자위원장(왼쪽5번째), 김기준 고려아연 부사장(왼쪽4번째), 엄기천(왼쪽6번째) 한국배터리산업협회장 등이 인터배터리 개막 당일 고려아연 부스 투어를 마친 뒤 기념촬영 하는 모습(사진=고려아연)

고려아연은 이번 전시에서 미국 통합제련소와 전략광물 존을 중점적으로 소개했다. 해당 존에는 미국 통합제련소에서 향후 생산 예정인 10여 종 비철금속과 전략광물 모형을 배치해 관람객들이 직접 살펴볼 수 있도록 했다. 이와 함께 그래픽 화면을 통해 북미 전략 거점 확보와 공급망 협력 구상도 함께 제시했다.

전시 부스 방문객들은 광물 패턴 영상과 밸류체인 디오라마 등을 둘러보며 전시 내용을 확인했다. 동박 존, 전략광물 존, 미국 통합제련소 존에서는 제품 모형을 중심으로 관람이 이뤄졌으며, 소재 공급망에 대한 관심도 이어졌다. 회사 소개 존에서는 44년 연속 흑자와 기술력, 신재생에너지·그린수소·이차전지 소재·자원순환 등 ‘트로이카 드라이브’ 사업이 소개됐다.

정·재계 관계자들의 방문도 이어졌다. 이철규 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장, 엄기천 한국배터리산업협회장(포스코퓨처엠 대표), LG에너지솔루션, LS일렉트릭, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 기업 관계자들이 공식 VIP 투어 중 부스를 찾았다.

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김성열 산업통상자원부 산업성장실장은 전시 3일 차에 부스를 방문했다. 현대자동차그룹, 효성, 동원그룹 등 기업 관계자들과 주한네덜란드대사관 관계자들도 현장을 찾아 설명을 들었다.

고려아연 관계자는 “이번 전시는 고려아연이 지난 52년간 쌓아온 세계 최고 수준의 기술 노하우를 선보임과 함께, 2차전지 소재부터 전략광물을 아우르는 첨단·방위산업 소재 생산 역량을 확인할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 제련업 본연의 경쟁력을 강화하면서 신사업 ‘트로이카 드라이브’와 시너지를 낼 수 있도록 기술 연구개발(R&D)에 최선을 다할 것”이라고 말했다.