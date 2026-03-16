경동나비엔, 'iF 디자인 어워드' 3관왕

경동나비엔은 '숙면매트 사계절 에어·프로'와 냉·난방 온도조절기 '서모스탯' 신규 사용자 인터페이스(UI)로 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 본상 3개를 수상했다고 16일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 공모전 중 하나다. 제품 디자인과 사용자 인터페이스(UI) 등 9개 부문에서 디자인의 완성도와 혁신성을 평가한다. 경동나비엔은 2011년 첫 수상 이후 올해까지 총 6개 연도에 걸쳐 본상 8개를 수상했다.

iF 디자인 어워드 본상 수상작 '숙면매트 사계절 에어' (사진=경동나비엔)

제품 디자인 부문 본상을 수상한 '숙면매트 사계절 에어·프로'는 '쿨·쿨 프러스 모드'와 '웜 모드'를 통해 사계절 내내 쾌적한 숙면온도를 제공하는 제품이다. 경동나비엔은 숙면을 돕는 제품 특성을 고려해 조작법이 간편하면서도 침실 공간과 조화를 이루는 디자인을 구현했다.

슬립허브(본체)는 가벼운 터치만으로 조작할 수 있다. 사용 시에만 화면이 나타나는 '히든 디스플레이'를 적용해 불필요한 빛으로 인한 숙면 방해를 최소화했다. 물결 무늬 디자인을 통해 '물'을 기반으로 숙면을 제공하는 제품 정체성을 표현했다. 발열을 방지하는 흡·배기구에는 레이어드 스트라이프 패턴을 적용해 정제된 이미지를 완성했다.

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사용자 인터페이스(UI) 부문 본상을 수상한 '서모스탯'은 북미 시장 출시를 앞둔 냉·난방 통합 온도 조절기다. 경동나비엔은 '쉽고 명확한 조작'을 핵심 원칙으로 사용자 감정과 일상 속 경험까지 고려해 UI를 설계했다.

정보 밀도를 낮추고 시각 요소의 크기·색상·대비를 체계적으로 구성해 자연스러운 시선 흐름을 유도했으며, 누구나 직관적으로 사용할 수 있도록 사용 편의성을 강화했다. 절전을 지원하는 자동화 기능과 날씨 기반 모션, 사용자 맞춤 이미지가 적용된 대기 화면, 다크·라이트 테마 등을 통해 사용자에 최적화된 경험을 제공한다.