경동나비엔, '파인슬리핑 엑스포' 참가

경동나비엔은 세계 수면의 날을 맞아 현대백화점과 슬립테크 기업 에이슬립이 공동 주최하는 전시·체험 행사 '파인슬리핑 엑스포'에 참가해 AI와 사물인터넷(IoT) 기반의 다양한 숙면기술을 선보인다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 13일부터 22일까지 현대백화점 판교점 10층 토파즈홀에서 진행한다. 경동나비엔을 비롯해 10개 기업이 참여한다. 누구나 무료로 관람할 수 있다.

약 200평 규모 전시 체험 부스는 입면부터 숙면, 기상으로 이어지는 수면 단계를 하나의 코스로 구현했다. 경동나비엔은 '숙면' 존에서 숙면매트 사계절 에어·프로와 숙면매트 카본, 콘덴싱 보일러, 제습 환기청정기 등 제품 체험 공간을 마련했다.

경동나비엔 '숙면 존' 전용 코너 숙면매트 사계절 전시체험 (사진=경동나비엔)

에이슬립과 공동 개발해 나비엔 숙면매트에 적용된 'AI 수면모드'를 현장에서 직접 체험할 수 있다. AI 수면모드는 사용자의 호흡 패턴을 감지해 수면 단계를 분석하고, 단계별로 적정 온도를 자동 조절해 깊은 숙면을 유도한다.

경동나비엔은 자체 연구를 통해 숙면매트가 수면 효율을 높이는 효과를 확인했다. 온도 변화에 민감한 REM 수면 단계에서는 매트 온도를 낮춰 체온 상승을 방지함으로써 쾌적한 수면 환경을 유지한다.

AI 수면모드 사용 시 깊은 수면 시간은 124%, REM 수면 시간은 30.8% 증가했고, 총 수면 시간도 27분 늘었으며 수면 효율 역시 4.47%p 향상됐다.

겨울철 보일러와 함께 사용할 때 에너지 절감 효과도 크다. 보일러만 23℃로 가동하는 것보다 보일러 21℃로 낮추고, 숙면매트 온수를 35℃로 설정해 함께 사용할 경우 난방 에너지 비용이 21% 절감되며 수면 효율도 7% 개선된 것으로 나타났다.

환기청정기 역시 에이슬립과의 공동 연구에서 쾌적한 수면 환경 조성에 기여하는 것으로 나타났다. 자동모드 사용 시 실내 이산화탄소 농도는 2천476ppm에서 1천35ppm으로 크게 감소했고, REM 수면 시간은 환기청정기 미사용 시 기준 65.96분 대비 92.69분으로 41% 증가했다.

수면 중 각성시간(WASO)은 18분 줄어 34.44분을 기록했으며, 실제 잠든 시간을 기준으로 한 수면 효율은 90.96%로 정상 기준인 85%를 상회했다.

엑스포 현장 프로모션 행사도 진행한다. 숙면매트 사계절 에어·프로는 25%, 카본 제품은 30% 할인 판매하며, 콘덴싱 보일러 NCB553 구매 시 백화점 상품권 10만원과 1구 인덕션, NCB753 구매 시 백화점 상품권 15만원과 1구 인덕션을 증정한다. 제습 환기청정기 구매 고객에게는 백화점 상품권 15만원과 숙면매트 카본 제품을 준다.