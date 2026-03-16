"AI가 기업 운영 바꾼다"…채용·거버넌스·SW 시장까지 재편될 듯

인공지능(AI) 확산이 기업의 데이터·분석(D&A) 전략과 조직 운영, 시장 경쟁 구조 전반을 재편할 것이라는 전망이 나왔다. 인재 전략부터 생산성 소프트웨어, 데이터 인프라, 거버넌스 체계까지 AI 중심 변화가 가속화될 것이란 예상이다.

16일 가트너가 발표한 'D&A 분야 2026년 주요 전망'에 따르면 인재 전략 측면에서 AI 활용 역량 검증이 채용 과정의 핵심 요소로 자리 잡을 것으로 관측됐다. 또 2027년까지 전체 채용 프로세스의 75%가 직장 내 AI 활용 능력을 평가하는 인증 또는 테스트를 포함할 것으로 전망됐다.

생산성 소프트웨어 시장도 큰 변화를 맞을 것으로 예상된다. 가트너는 2027년까지 생성형 AI와 AI 에이전트 확산으로 지난 30년간 큰 변화가 없던 생산성 도구 시장에서 약 580억 달러 규모의 구조적 변화가 나타날 것으로 예상했다. 또 콘텐츠 제작과 편집 과정도 인간 중심 작업에서 AI가 분석·재구성하고 반복적으로 재가공하는 방식으로 전환될 것으로 내다봤다.

(이미지 제작=제미나이)

AI 데이터 생성 방식 역시 변화할 전망이다. 가트너는 2029년까지 물리적 환경에서 활동하는 AI 에이전트가 생성하는 데이터가 디지털 AI 애플리케이션이 생성하는 데이터보다 10배 많아질 것으로 예상했다. 물리 세계와 상호작용하는 AI 애플리케이션이 이동 경로와 공간 정보 등 방대한 데이터를 생성하면서 이를 기반으로 한 '월드 모델(world model)'의 예측 및 시뮬레이션 활용도 확대될 것으로 분석했다.

AI 거버넌스도 자동화 단계로 진입할 것으로 보인다. 가트너는 2030년까지 조직의 50%가 자율형 AI 에이전트를 활용해 거버넌스 정책과 기술 표준을 데이터 계약 형태로 해석하고 준수 여부를 자동으로 관리할 것으로 전망했다. 다만 같은 시기 AI 에이전트 도입 실패 사례의 절반은 거버넌스 플랫폼 실행 관리 부족과 시스템 간 상호운용성 문제에서 발생할 가능성이 제기됐다.

AI 기반 기업 경쟁력에서도 새로운 유형의 스타트업이 등장할 것으로 예상된다. 가트너는 2030년까지 직원 1인당 연간 반복 매출(ARR) 200만 달러 수준의 효율성을 달성하는 초고효율 AI 스타트업 유니콘이 등장할 것으로 내다봤다. 이러한 기업은 투자 규모보다 자본 효율성과 성과 중심 가치 평가를 기반으로 성장할 것으로 분석된다.

AI 시대의 리더십 요소로는 인간 관계 역량이 강조됐다. 가트너는 2030년까지 AI 경쟁력을 확보한 조직의 60%가 인간 관계 역량을 중시하는 경영진이 이끌 것으로 전망했다. 특히 협업과 영향력을 기반으로 조직 내 역할을 확대하는 최고데이터책임자(CDAO)의 전략적 중요성이 높아질 것으로 예상된다.

데이터 인프라 측면에서는 '유니버설 시맨틱 레이어(universal semantic layer)'가 핵심 기반 기술로 부상할 것으로 전망됐다. 가트너는 2030년까지 해당 기술이 데이터 플랫폼과 사이버보안과 함께 핵심 디지털 인프라로 간주될 것으로 내다봤다. 이는 AI 정확도를 높이고 비용을 관리하며 다중 에이전트 시스템 간 데이터 정합성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 평가된다.

관련기사

또 콘텐츠 리스크 관리 체계도 변화할 것으로 예상된다. 가트너는 2028년까지 콘텐츠 리스크 관리 기능의 절반이 법무 및 사이버보안 조직에서 AI 엔지니어링 조직으로 이동할 것으로 전망했다. AI가 생성하는 콘텐츠의 위험을 사후 대응이 아닌 설계 단계에서 관리하는 방식이 확산될 것이라는 분석이다.

리타 살람 가트너 수석 VP 애널리스트는 "데이터와 인공지능의 변화 속도는 매우 빠르기 때문에 매년 새로운 공상과학 소설의 장을 여는 것과 같다"며 "올 한 해는 인간, 기계, 조직의 지능 간 경계가 더욱 모호해지고 기업들은 전례 없이 데이터에 의존하게 될 것"이라고 말했다. 이어 "AI 시스템은 단순히 인간을 지원하는 수준을 넘어 협력 파트너로 자리잡게 될 것"이라고 덧붙였다.