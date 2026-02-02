"미국산 인공지능 안 써"…전 세계 35% '소버린 AI'로 갈아탄다

전 세계 국가 3곳 중 1곳이 자국 법과 문화에 최적화된 '소버린 인공지능(AI)' 체제로 전환할 것이라는 전망이 나왔다. 이는 지정학적 긴장과 데이터 주권에 대한 우려가 증가하는 데 따른 대응으로 풀이된다.

2일 글로벌 정보기술(IT) 시장조사업체 가트너에 따르면, 오는 2027년까지 전 세계 국가 35%가 소버린 AI를 도입할 것으로 예측된다. 현재 약 5% 수준인 도입률과 비교해 7배 이상 가파르게 성장하는 수치다.

가트너는 AI 플랫폼 선택 기준이 방대한 데이터에서 맥락적 가치로 이동하고 있다고 짚었다. 특히 비영어권 환경의 교육, 법·규제 준수, 공공 서비스 분야에서는 글로벌 모델보다 지역 기반 대형언어모델(LLM)이 더 우수한 성과를 내고 있다는 설명이다.

소버린 AI 역량 확보를 위한 비용 부담은 커질 전망이다. 가트너는 서구권 기술 생태계 의존도를 낮추기 위해 소버린 AI 스택을 구축하는 국가들이 오는 2029년까지 국가 국내총생산(GDP)의 최소 1% 수준을 AI 인프라에 투자해야 할 것으로 내다봤다.

(사진=가트너)

이 같은 변화는 인프라 시장 재편으로 이어질 것으로 보인다.

가우라브 굽타 가트너 부사장(VP) 애널리시스트는 "디지털 주권을 중시하는 국가들이 폐쇄적인 미국 중심 AI 모델 대안을 모색하고 있다"며 "컴퓨팅 파워, 데이터센터, 클라우드 인프라를 포함해 자국에 최적화된 소버린 AI 스택에 대한 투자를 확대하는 추세"라고 밝혔다.

가트너는 기업 정보기술최고책임자(CIO)들에게 ▲지역 및 벤더 간 모델 전환이 자유로운 오케스트레이션 계층 활용 ▲국가별 법·규제·문화에 부합하는 거버넌스 체계 보장 ▲소버린 AI 스택 선도 기업과의 파트너십 구축 ▲데이터 주권 정책의 선제적 반영 등을 제언했다.

굽타 애널리시스트는 "데이터센터와 AI 팩토리는 소버린 AI 핵심 기반"이라며 "이 영역을 통제하는 기업들은 두 자릿수 성장과 함께 수조 달러 규모 기업가치를 달성할 가능성이 있다"고 강조했다.