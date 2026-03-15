하나금융, SC와 디지털 자산 협력 업무협약 체결

하나금융그룹은 영국 금융그룹 스탠다드차타드(SC)와 글로벌 비즈니스 및 디지털 자산 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
각 사의 해외 네트워크를 바탕으로 IB·자금시장·외국환 등 다양한 글로벌 금융에서 협업 다각화에 공감대를 형성하고, 글로벌 파트너십을 강화해 나가기로 협의했다.
또 디지털 자산 등의 미래 금융 영역에서도 상호 협력을 통한 시너지 창출 방안에 대해 논의했다.
함영주 하나금융그룹 회장은 “하나금융그룹과 스탠다드차타드그룹이 보유하고 있는 폭넓은 글로벌 네트워크와 다양한 금융 노하우의 파트너십은 글로벌 금융 분야에서 강력한 경쟁력이 될 것이다”며, “디지털 자산을 포함한 미래 금융 영역에서도 시너지 창출을 통해 새로운 성장의 기회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
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빌 윈터스 스탠다드차타드그룹 회장은 “한국은 아시아 금융시장의 핵심 허브로, 글로벌 시장에 강한 하나금융그룹과의 협력은 글로벌 네트워크 사업의 중요한 이정표가 될 것이다”고 말했다.
한편, 하나금융그룹은 국내외 다양한 사업자들과의 파트너십을 통해 디지털 자산을 포함한 미래 금융 생태계 구축을 선도하고 있으며, 스탠다드차타드그룹은 디지털 자산 사업의 전세계 확대 전략의 일환으로 중동 및 유럽에서 커스터디(수탁) 서비스를 운영하는 등 다양한 국가에서 디지털 자산 비즈니스를 확대하고 있다.