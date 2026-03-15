하나금융, SC와 디지털 자산 협력 업무협약 체결

하나금융그룹은 영국 금융그룹 스탠다드차타드(SC)와 글로벌 비즈니스 및 디지털 자산 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

각 사의 해외 네트워크를 바탕으로 IB·자금시장·외국환 등 다양한 글로벌 금융에서 협업 다각화에 공감대를 형성하고, 글로벌 파트너십을 강화해 나가기로 협의했다.

또 디지털 자산 등의 미래 금융 영역에서도 상호 협력을 통한 시너지 창출 방안에 대해 논의했다.

하나금융그룹은 지난 13일 서울 중구 하나은행 본점에서 영국의 글로벌 금융그룹 스탠다드차타드와 글로벌 비즈니스 및 디지털 자산 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(사진 왼쪽)이 빌 윈터스(Bill Winters) 스탠다드차타드그룹 회장과 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.(사진=하나금융그룹)

함영주 하나금융그룹 회장은 “하나금융그룹과 스탠다드차타드그룹이 보유하고 있는 폭넓은 글로벌 네트워크와 다양한 금융 노하우의 파트너십은 글로벌 금융 분야에서 강력한 경쟁력이 될 것이다”며, “디지털 자산을 포함한 미래 금융 영역에서도 시너지 창출을 통해 새로운 성장의 기회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

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빌 윈터스 스탠다드차타드그룹 회장은 “한국은 아시아 금융시장의 핵심 허브로, 글로벌 시장에 강한 하나금융그룹과의 협력은 글로벌 네트워크 사업의 중요한 이정표가 될 것이다”고 말했다.

한편, 하나금융그룹은 국내외 다양한 사업자들과의 파트너십을 통해 디지털 자산을 포함한 미래 금융 생태계 구축을 선도하고 있으며, 스탠다드차타드그룹은 디지털 자산 사업의 전세계 확대 전략의 일환으로 중동 및 유럽에서 커스터디(수탁) 서비스를 운영하는 등 다양한 국가에서 디지털 자산 비즈니스를 확대하고 있다.