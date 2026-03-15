NOL, 봄 맞이 여행·공연 얼리버드 기획전

놀유니버스가 운영하는 NOL은 본격적인 봄 나들이 시즌을 맞아 국내외 여행과 공연을 아우르는 얼리버드 기획전을 선보인다고 15일 밝혔다.

NOL은 오는 31일까지 카테고리를 넘나드는 여행 혜택을 선보인다. 국내 숙소 예약 시 사용할 수 있는 총 18만원 상당 쿠폰팩을 제공한다. 또한, 매일 오전 10시 국내 레저 상품 10% 할인 쿠폰을 선착순으로 발급한다. 봄 제주 여행을 계획하는 고객을 위해 매주 월요일마다 제주 숙소 5%, 제주 레저 상품 12% 할인 쿠폰을 선착순으로 지급하는 행사도 진행한다.

해외여행을 준비하는 고객을 위한 혜택도 마련했다. 매일 오전 10시마다 항공 최대 8만원 할인 쿠폰을 제공한다. 3월 한 달간 일본 숙소 최대 7%, 투어&티켓 10% 할인 혜택을 마련하고 인기 숙소 및 투어&티켓 상품을 할인가에 제공할 예정이다. 이 외에도 ▲항공권 구매 고객 대상 해외 숙소 최대 15% 할인 ▲항공권·숙소 예약 고객 대상 투어&티켓 최대 15% 할인 등 결합 혜택을 제공한다.

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(사진=놀유니버스)

공연과 전시 등 문화 콘텐츠 혜택도 함께 준비했다. NOL 앱에서는 공연 예매 시 사용할 수 있는 전용 2000원 할인 쿠폰을 지급한다. 또한 NOL 단독 회차로 선보이는 뮤지컬 '데스노트' 예매 고객 전원에게 포토카드와 커튼콜 촬영 기회를 제공한다. 이와 함께 뮤지컬 ▲'렘피카' ▲'적토' ▲'로저(ROGER)', 연극 ▲'오펀스' ▲'빵야' 전시 ▲'렘브란트에서 고야까지' ▲'맥스 시덴토프 개인전' 등 다양한 이달의 신작을 소개하고 재관람·얼리버드 등 조건에 따라 폭넓은 할인을 적용한다.

조미선 놀유니버스 마케팅 리더는 "따뜻해지는 날씨에 맞춰 봄 여행과 문화생활을 계획하는 고객들을 위해 숙소·항공·레저는 물론 공연과 전시까지 아우르는 통합 혜택을 준비했다"며 "앞으로도 NOL이 보유한 폭넓은 여가 콘텐츠를 바탕으로 시즌별 수요에 맞는 기획과 차별화된 이용 경험을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.