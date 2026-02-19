NOL, 가평 지역 숙소 할인 판매

'가평군 숙박세일 페스타' 참여...최대 3만원 쿠폰 선착순 발급

유통입력 :2026/02/19 10:51

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

놀유니버스가 운영하는 NOL은 '가평군 숙박세일 페스타'에 참여해 가평 소재 숙소 할인 혜택을 제공한다고 19일 밝혔다.

쿠폰은 NOL 내 '가평군 숙박세일 페스타' 또는 기획전 메뉴에서 2회에 걸쳐 최대 3만원까지 선착순으로 지급받을 수 있다. 1차 쿠폰은 이날부터, 2차 쿠폰은 내달 19일부터 소진 시까지 발급된다. 입실 기간은 1차 쿠폰의 경우 오는 27일부터 내달 29일까지, 2차 쿠폰은 내달 27일부터 오는 4월 26일까지다.

박성식 놀유니버스 부대표는 "가평 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 가평군과 손잡고 이번 숙박세일 페스타에 함께하게 됐다"며 "향후에도 지역이 관광을 통해 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 말했다.

(사진=놀유니버스)

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
놀유니버스 NOL 가평군 숙박 페스타 OTA 야놀자 숙소 펜션

