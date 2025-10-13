NOL, APEC 2025 기념 포항 불꽃쇼 숙소 ‘할인’

4만원 상당 쿠폰 1천장 지급…펜션·풀빌라에 활용 가능

유통입력 :2025/10/13 15:20

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

놀유니버스가 운영하는 NOL은 포항시와 포항문화재단이 주관하는 ‘APEC 2025 정상회의 기념 포항불꽃쇼’를 즐길 수 있도록 포항 숙소에서 활용 가능한 쿠폰을 지원한다고 13일 밝혔다.

29일 포항 영일대해수욕장에서 열리는 ‘APEC 2025 정상회의 기념 포항불꽃쇼’는 27일부터 경주에서 개최되는 APEC 정상회의 성공을 기원하기 위해 마련됐다. 불꽃쇼 외에도 드론쇼 등 다양한 공연이 펼쳐질 예정이다.

NOL은 많은 관광객들이 불꽃쇼의 화려함을 눈에 담을 수 있도록 포항시와 함께 이날부터 APEC 정상회담이 끝나는 다음달 2일까지 포항 소재 펜션, 풀빌라에 활용 가능한 4만원 상당의 쿠폰 1천장을 선착순으로 지급한다. ‘쿠폰 적용 숙소’ 메뉴에서 포항시에 소재한 펜션, 풀빌라 예약 시 할인받을 수 있다.

(사진=놀유니버스)

놀유니버스 관계자는 “이번 APEC 정상회의는 20년 만에 한국에서 개최된다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “관광객들이 가을 밤하늘을 수놓는 불꽃을 눈에 담으며 APEC 정상회의 성공을 기원할 수 있도록 포항시와 함께 이번 기획전을 기획했다”고 말했다.

관련기사

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
놀유니버스 NOL 포항 APEC 불꽃쇼 정상회의 드론쇼 숙소 펜션 풀빌라

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LG전자, 3분기 실적 예상 웃돌아…전장사업이 효자

"GPU 256장, 누가 거머쥘까"…정부 '특화 AI' 사업 디데이, 흥행 성공할까

금속맛·성적쾌감 등 격한운동 후 7가지 생리현상과 그 이유

LG엔솔, 3분기도 선방…美 전기차 배터리 감소분 ESS가 상쇄

ZDNet Power Center