NOL, APEC 2025 기념 포항 불꽃쇼 숙소 ‘할인’

놀유니버스가 운영하는 NOL은 포항시와 포항문화재단이 주관하는 ‘APEC 2025 정상회의 기념 포항불꽃쇼’를 즐길 수 있도록 포항 숙소에서 활용 가능한 쿠폰을 지원한다고 13일 밝혔다.

29일 포항 영일대해수욕장에서 열리는 ‘APEC 2025 정상회의 기념 포항불꽃쇼’는 27일부터 경주에서 개최되는 APEC 정상회의 성공을 기원하기 위해 마련됐다. 불꽃쇼 외에도 드론쇼 등 다양한 공연이 펼쳐질 예정이다.

NOL은 많은 관광객들이 불꽃쇼의 화려함을 눈에 담을 수 있도록 포항시와 함께 이날부터 APEC 정상회담이 끝나는 다음달 2일까지 포항 소재 펜션, 풀빌라에 활용 가능한 4만원 상당의 쿠폰 1천장을 선착순으로 지급한다. ‘쿠폰 적용 숙소’ 메뉴에서 포항시에 소재한 펜션, 풀빌라 예약 시 할인받을 수 있다.

(사진=놀유니버스)

놀유니버스 관계자는 “이번 APEC 정상회의는 20년 만에 한국에서 개최된다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “관광객들이 가을 밤하늘을 수놓는 불꽃을 눈에 담으며 APEC 정상회의 성공을 기원할 수 있도록 포항시와 함께 이번 기획전을 기획했다”고 말했다.