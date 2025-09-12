놀, VIP 멤버십 골드 클래스 혜택 펜션으로 확대

놀유니버스가 운영하는 NOL(놀)은 고객 서비스 경험 혁신을 위해 VIP 멤버십 ‘골드 클래스’ 혜택을 펜션 카테고리로 확대했다고 12일 밝혔다.

이번 확장으로 골드 클래스 회원들은 전국 주요 펜션을 10% 이상 할인된 골드 특가로 이용할 수 있다. 황금연휴를 앞두고 NOL은 이달 말까지 신규 가입한 회원에게 가입일로부터 7일간 골드 클래스 혜택 체험 기회를 제공한다. 이외에도 첫 골드 클래스 승급 시 국내외 숙소, 레저 상품에 사용할 수 있는 13만원 상당의 웰컴 쿠폰팩을 발급한다.

골드 클래스는 지난해 2월 출시한 NOL의 프리미엄 멤버십으로 최근 1년간 전체 카테고리 상품 중 3회 이상 이용을 완료했거나 누적 결제 금액이 25만원 이상이면 자동 승급된다.

(사진=놀유니버스)

이철웅 놀유니버스 최고마케팅책임자는 “고객이 더 다양한 여행을 합리적으로 즐길 수 있도록 지속적으로 혜택의 폭을 넓히고 있다”며 “앞으로도 차별화된 서비스 경험을 넘어 여행 전 과정에서 혁신적인 가치를 제공함으로써 NOL만의 차별성을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.