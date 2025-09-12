놀, VIP 멤버십 골드 클래스 혜택 펜션으로 확대

전국 주요 펜션 10% 이상 할인

인터넷입력 :2025/09/12 10:47

박서린 기자

놀유니버스가 운영하는 NOL(놀)은 고객 서비스 경험 혁신을 위해 VIP 멤버십 ‘골드 클래스’ 혜택을 펜션 카테고리로 확대했다고 12일 밝혔다.

이번 확장으로 골드 클래스 회원들은 전국 주요 펜션을 10% 이상 할인된 골드 특가로 이용할 수 있다. 황금연휴를 앞두고 NOL은 이달 말까지 신규 가입한 회원에게 가입일로부터 7일간 골드 클래스 혜택 체험 기회를 제공한다. 이외에도 첫 골드 클래스 승급 시 국내외 숙소, 레저 상품에 사용할 수 있는 13만원 상당의 웰컴 쿠폰팩을 발급한다.

골드 클래스는 지난해 2월 출시한 NOL의 프리미엄 멤버십으로 최근 1년간 전체 카테고리 상품 중 3회 이상 이용을 완료했거나 누적 결제 금액이 25만원 이상이면 자동 승급된다.

이철웅 놀유니버스 최고마케팅책임자는 “고객이 더 다양한 여행을 합리적으로 즐길 수 있도록 지속적으로 혜택의 폭을 넓히고 있다”며 “앞으로도 차별화된 서비스 경험을 넘어 여행 전 과정에서 혁신적인 가치를 제공함으로써 NOL만의 차별성을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
