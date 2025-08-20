NOL, ‘대한민국 숙박세일 페스타’ 참여

놀유니버스(대표 배보찬)가 운영하는 NOL(놀)이 문화체육관광부, 한국관광공사와 함께 국내여행 독려를 위한 민관협력에 나선다고 20일 밝혔다.

NOL은 이날 오전 10시부터 오는 10월 30일까지 ‘2025 대한민국 숙박세일 페스타’에 참여해 국내 숙소 혜택을 선보인다. 먼저, 매일 오전 10시 서울, 경기, 인천을 제외한 비수도권 지역을 대상으로 최대 3만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 또한, 전남, 광주, 경남, 경북, 울산 등 30여 개 특별재난지역 숙소 전용 최대 5만 원 할인 쿠폰을 선착순 발급한다. 쿠폰은 투숙일 기준 10월 말까지 이용 가능하며, 숙박세일 페스타 기간 중 비수도권 또는 특별재난지역 쿠폰 중 1개만 발급받을 수 있다.

놀유니버스 ‘대한민국 숙박세일 페스타’ 참여

국내여행 활성화를 지원하기 위해 NOL 단독 혜택도 마련했다. 숙박세일 페스타 전용 쿠폰과 함께 3%(최대 3만 원) 추가 할인을 선착순 제공한다. 호텔 및 펜션 예약 시 사용할 수 있으며, 결제 금액에 제한이 없다. NOL은 추가 혜택을 통해 지역 경제에 기여하고 나아가 국내여행의 지속적인 성장 기반을 구축한다는 계획이다.

이철웅 놀유니버스 최고마케팅책임자는 “하반기 국내여행 수요를 한층 높이고, 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 이번 숙박세일 페스타에 적극 참여하게 됐다”며, “NOL은 앞으로도 지역과 함께 성장하는 여행 플랫폼으로서, 고객들에게 더 다양하고 실질적인 혜택을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.