NOL, 나만의 ‘여행 일정’ 서비스 반년 만에 21만 건 일정 생성

놀유니버스(대표 이철웅)가 운영하는 NOL의 AI 기반 ‘여행 일정’ 서비스가 서비스 반년 만에 21만 건의 일정이 생성됐다.

3일 회사에 따르면, NOL이 지난해 8월 선보인 ‘여행 일정’ 서비스는 빠른 성장세를 기록 중이다. 출시 이후 약 반년간 해당 서비스를 통해 누적 생성된 일정 수는 21만 개를 돌파했으며, 가장 많은 일정이 생성된 지역은 제주로 집계됐다.

이 서비스는 고객이 자신의 취향에 맞춰 개인화된 여행 계획을 생성하고 관리할 수 있는 기능이다. 해외 및 제주 지역을 중심으로 AI 기반 여행 코스 제안과 상품 추천·지도 연동 동선 관리 기능을 제공한다. 또 맛집·관광지 등 장소 정보를 일정에 자유롭게 추가할 수 있어 여행 준비 단계부터 여행지 체류 중까지 끊김 없는 고객 경험을 지원한다.

NOL은 지난 1월 말 고객 편의성을 높이기 위해 기능 적용 범위를 확대했다. 기존에는 항공권 예약 시에만 자동 생성되던 여행 일정을 숙소 예약 고객까지 이용할 수 있도록 개선했다. 특히 예약 시점이나 순서와 관계없이 플랫폼 내 항공 및 숙소 예약 데이터를 연동해 흩어져 있던 예약 정보를 하나의 흐름으로 묶고, 자동으로 여행 타임라인을 구성하는 고도화된 시스템을 갖췄다. 실제로 서비스 확대 첫 주 일정 생성 수는 직전 주 대비 약 2배 이상 증가해 더욱 폭넓은 고객층이 NOL만의 차별화된 일정 관리 서비스를 경험하고 있는 것으로 나타났다.

김연정 놀유니버스 최고제품책임자는 “NOL의 여행 일정 서비스는 고객의 실제 예약 데이터와 연결해 실행 가능한 여행 계획을 제안한다는 점에서 차별화된 경쟁력을 갖췄다“며 “앞으로도 AI 및 데이터 기반 개인화 기술을 지속 고도화해 여정 전 과정을 심리스하게 연결하는 고객 경험을 구현해 나갈 계획”이라고 말했다.