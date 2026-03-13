지쿠, 킥보드 주차 안내 캠페인 통했다

퍼스널 모빌리티(PM) 공유 서비스 ‘지쿠’를 운영하는 지바이크가 올바른 주차 문화 정착을 위한 운영 성과를 공개했다.

지바이크는 자발적이고 성숙한 PM 주차 문화 정착을 위해 도입한 '스마트 주차 안내 시스템'이 시민들의 적극적인 동참 속에 실질적인 성과를 거뒀다고 13일 밝혔다. 지난해 5월부터 연말까지 8개월간 부정주차 현장이 접수될 경우 주차 기준을 어긴 이용자에게 9가지 상황에 따라 상세히 분류된 맞춤형 주차 가이드를 발송해 올바른 주차 방법을 안내하는 방식이었다.

지바이크 지쿠 주차문화 캠페인

결과는 기대 이상이었다. 주차 가이드를 받은 이용자의 78.4%가 단 1회의 안내만으로도 주차 습관을 긍정적으로 개선했고 이후 재위반을 하지 않았다. 이용자 대다수가 악의적으로 불법 주차를 한다기보다는 명확한 주차 기준이나 위치를 인지하지 못해 실수하는 경우가 많았다는 것을 보여준다. 상황에 맞는 정확하고 친절한 가이드만으로 10명 중 8명이 즉각적으로 올바른 주차를 실천하며 성숙한 시민의식을 보여준 셈이다.

지바이크는 버스정류장 인근, 점자블록 주변, 교통약자 보호구역, 건물 출입구 등 보행과 통행에 영향을 줄 수 있는 30여 개 주차 기준을 운영하며 공유 모빌리티 이용 환경을 관리하고 있다.

주차 피드백

이런 방식으로 안내받은 이용자의 78.4%, 총 1만 6926명이 한 차례 안내만으로 주차 방식을 개선한 것으로 나타났다.

이렇게 대다수 이용자의 자발적 참여를 독려하는 한편, 보행자의 안전을 위협하는 극소수의 상습 위반자에 대해서는 단호한 조치를 병행했다. 지속적인 안내에도 불구하고 위반을 반복하는 이용자에게는 누적 횟수에 따라 영구 서비스 이용 정지 등 강력한 제한 조치를 취하고 있다. 지난 8개월 동안에만 66명의 사용자가 영구 이용정지 조치됐다.

위반 유형별 조치 내용, 집행 건수 및 비중

윤종수 지바이크 대표는 "이번 캠페인을 통해 확인했듯, '어떻게 주차해야 하는지'를 명확히 안내하는 작은 '넛지'가 대다수 이용자들의 성숙한 시민의식을 이끌어내는 가장 효과적인 방법이었다"며 "앞으로도 지쿠는 기술과 데이터를 기반으로 사용자와 함께 호흡하며, 도시와 상생하는 올바른 PM 문화를 만들어가는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.