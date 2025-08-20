지바이크, ‘지쿠 국토종주 콘텐츠 공모전’ 성료

퍼스널 모빌리티(PM) 공유 서비스 ‘지쿠’를 운영하는 지바이크(대표 윤종수)가 2030 세대의 도전을 응원하는 ‘지쿠 국토종주 콘텐츠 공모전’을 성황리에 마쳤다고 20일 밝혔다.
이번 공모전은 2030 청년들을 대상으로 2025년 6월부터 7월까지 진행됐다. 총 28개 팀(61명)이 참가해 서울에서 목포까지 지쿠 전기자전거로 국토종주에 도전했다. 지바이크는 참가자들에게 지쿠 전기자전거와 팀별 활동 지원비를 제공해 원활한 종주를 지원했다.
참가자들은 국토종주 과정을 유튜브 콘텐츠로 제작하는 미션에 도전했다. 심사일 기준 총 68편(롱폼 39편, 숏폼 29편)의 영상이 발행됐으며, 누적 조회 수 약 28만 회를 기록했다. ‘좋아요’ 수는 약 7천 건에 달했다.
영상 속 참가자들은 장거리 주행에서 지쿠 전기자전거의 편리함과 안정성을 직접 체감했으며, 도중에 만난 풍경과 팀원 간의 에피소드, 예상치 못한 도전 상황 등 국토종주만의 특별한 순간을 생생하게 기록했다. 특히, 지바이크가 세종시에서 운영 중인 ‘GBS(Grid Battery Station)’ 배터리 교환 스테이션에서 배터리를 교체하며, 친환경 이동 인프라를 체험하는 모습도 눈길을 끌었다.
관련기사
- 지바이크, AI 도우미로 지역 영업소 운영 효율 높였다2025.07.16
- 지쿠, '태그라이드'로 부산 대중교통-전기자전거 환승 서비스 시작2025.06.26
- 지바이크, 여주 프리미엄 아울렛서 전기자전거 ‘지쿠’ 운영2025.06.12
- 지쿠, 4951톤 탄소 감축 성공2025.05.30
공모전 결과, 콘텐츠의 성과와 완성도를 종합적으로 평가해 총 7팀이 수상자로 선정됐다. 최우수팀(1팀)에는 상금 200만원과 함께 3개월간의 지바이크 인턴십 기회가 제공됐으며, 우수상(2팀)에는 각 100만원, 장려상(4팀)에는 각 50만원의 상금이 수여됐다.
윤종수 지바이크 대표는 “서울에서 목포까지 이어지는 국토종주라는 특별한 여정에 지쿠가 함께할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “참가자들의 청춘이 깃든 영상들이 지쿠의 친환경적 가치와 아름다운 도전의 가치를 잘 결합해 보여준 것 같다”고 평가했다. 이어 “앞으로도 다양한 시도를 통해 친환경 교통수단의 즐거움과 가치를 널리 알리겠다”고 덧붙였다.