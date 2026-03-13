버스 크기 소행성, 오늘 지구 스친다…"시속 3만㎞ 속도" [우주로 간다]

버스 크기의 소행성이 곧 지구 가까이를 스쳐 지나갈 예정이라고 우주과학매체 스페이스닷컴이 12일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 소행성 ‘2026 EG1’은 3월 12일 오후 11시 27분(미국 동부 표준시•한국 시간 기준 13일 오후 1시 27분) 지구에 가장 가까이 접근해 남반구 상공 약 31만7791㎞ 떨어진 지점을 지나갈 것으로 예상된다.

버스 크기의 소행성이 곧 지구 가까이를 스쳐 지나갈 예정이다. (이미지=챗GPT로 생성)

다만 이 소행성의 접근을 크게 우려할 필요는 없다. 버스 크기의 이 소행성은 달보다 더 가까운 거리에서 남극 대륙 아래를 조용히 지나갈 것으로 전망된다.

미국 항공우주국(NASA)에 따르면, 2026 EG1은 지구에 가장 가까이 접근할 때 지름 약 10~22m 규모이며, 시속 약 3만4621㎞라는 엄청난 속도로 이동할 것으로 예상된다. NASA는 이 소행성이 달 궤도보다 안쪽을 스쳐 지나간 뒤 지구를 빠르게 통과할 것으로 보고 있다.

지난 8일 발견된 2026 EG1의 초기 관측 결과에 따르면, 이 소행성은 약 655일 주기의 타원 궤도로 태양을 공전한다. 이 궤도는 지구 궤도 안쪽 지점에서 시작해 화성 궤도를 훨씬 넘어서는 지점까지 이어지는 것으로 나타났다.

소행성 2026 EG1이 지구에서 달 거리보다 가까운 거리를 스쳐 지나갈 예정이다. (이미지=NASA JPL, NASA/STScI/J. DePasquale/A. Pagan)

이 소행성이 다음으로 지구에 가장 가까이 접근하는 시점은 2186년 9월 13일로, 이때는 화성 표면에서 약 1210만㎞ 떨어진 지점을 지나갈 것으로 예상된다.

2026 EG1은 NASA와 협력 기관들이 현재 추적하고 있는 4만1000개 이상의 근지구 소행성 가운데 하나다. 이 수치는 베라 루빈 천문대의 관측 활동이 본격화되면서 앞으로 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 실제로 베라 루빈 천문대는 초기 데이터 세트를 통해, 이미 2000개 이상의 새로운 태양계 천체를 발견한 것으로 알려졌다.

이처럼 많은 근지구 소행성들이 존재하지만, NASA 산하 근지구천체연구센터(CNEOS)는 향후 100년 동안 지구에 심각한 피해를 줄 대형 소행성 충돌 가능성은 없을 것으로 전망하고 있다.

또한 NASA와 협력 기관들은 잠재적인 소행성 충돌 상황에 대비해 모의 시나리오를 실시하고 있으며, 전 세계적인 대응 체계와 정보 전달 능력을 강화하는 한편 소행성 궤도를 바꾸는 기술 개발에도 나서고 있다.