빌딩 크기 소행성, 곧 지구 스친다 [우주로 간다]

잠재적 위험 소행성 ‘2025 FA22’가 시속 약 3만8천㎞의 속도로 18일 오전 3시 42분(미국 동부시간, 한국시간 오후 4시 42분) 지구 근처를 통과할 예정이라고 과학매체 라이브사이언스가 보도했다.

올해 초 처음 발견된 이 소행성은 당초 2089년 확률이 낮긴 하지만 지구와 충돌할 가능성이 예측되면서 한때 유럽우주국(ESA)의 충돌 위험 목록의 최상위에 올랐다. 하지만, 추가 관측 결과 더 이상 임박한 위협은 없는 것으로 분석됐다.

지구와 충돌하는 소행성의 모습을 상상한 이미지 (출처= NASA/Robert Lea)

2025 FA22는 지름이 130~290m에 달해 만약 지구와 충돌할 경우 대도시 하나를 파괴하기에 충분한 크기다. 이번에는 지구와 거리는 약 83만5천㎞까지 접근할 전망이다. 달까지의 거리보다 두 배가 조금 넘는 수준이며, 이동 속도는 시속 3만8천600㎞에 이른다.

이 소행성은 지난 3월 하와이 판스타즈2(Pan-STARRS 2) 망원경에 의해 처음 발견됐다. 발견 직후 2089년 9월 23일 지구에 충돌할 확률이 0.01%라는 분석이 나오며 주목을 받았다. 하지만, ESA는 "추가 관측으로 궤적을 정밀하게 개선한 결과, 충돌 위험이 완전히 사라졌다"고 밝히며 지난 5월 ESA의 위험 목록에서 완전히 사라졌다.

소행성 2025 FA22는 2089년과 2173년에도 지구 옆을 지날 예정이다. (출처=NASA/JPL)

이번 2025 FA22의 근접 비행은 이탈리아 만치아노의 망원경을 통해 무료 라이브 스트리밍으로 공개될 예정이다. 또, 이번 비행에서 겉보기 등급 13에 도달할 것으로 보여, 적당한 성능의 가정용 망원경이나 천체 관측용 쌍안경으로도 관측이 가능하다.

연구진들은 미국 항공우주국(NASA) 골드스톤 레이더 망원경을 비롯한 전 세계 관측소에서 이 소행성을 면밀히 추적해 실제 크기와 모양 등을 확인할 예정이다.

관련기사

ESA는 "2025년 FA22가 아무런 위협을 주지 않더라도 이런 특성을 측정하는 능력을 훈련하는 것은 중요하다”고 밝혔다.

NASA 제트추진연구소의 최신 계산에 따르면, 2025년 FA22는 2089년 지구에서 약 600만㎞ 떨어진 지점까지 접근할 것으로 예상된다. 이는 이번 근접 비행거리보다 7배 이상 멀다. 하지만, 2173년에 약 32만㎞까지 접근해 달보다 더 가까운 거리에서 지구를 스쳐 가게 될 것으로 전망된다.