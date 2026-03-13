이디야커피, 배민 픽업 할인·멤버스 쿠폰 행사 진행

이디야커피는 3월 배달의민족 픽업 주문 할인과 자사 멤버십 혜택 확대 행사를 진행한다고 13일 밝혔다. 배달의민족 앱 주문과 이디야멤버스 앱 이용 고객을 대상으로 할인 쿠폰과 구독형 혜택을 제공하는 내용이다.

배달의민족 픽업 행사는 두 가지로 운영된다. 먼저 ‘아메리카노 1천원 딜’은 3월 16일부터 22일까지 진행된다. 아메리카노를 포함해 3200원 이상 주문하면 2200원 할인을 받을 수 있다.

배달의민족 픽업 10% 할인은 3월 2일부터 29일까지 적용된다. 픽업은 고객이 매장을 직접 방문해 상품을 받는 방식으로, 미리 주문한 뒤 수령할 수 있어 대기 시간을 줄일 수 있다고 회사는 설명했다.

이디야커피 매장 전경 (사진=지디넷코리아)

이디야커피는 지난달 진행한 배달의민족 픽업 할인 행사에서 주문 건수가 전년 같은 행사 대비 297% 증가했다고 밝혔다. 회사는 모바일 플랫폼 이용 확대 흐름에 맞춰 관련 혜택을 늘렸다고 설명했다.

관련기사

이디야멤버스 앱에서는 신규 가입자와 행사 참여 고객에게 아메리카노(L) 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 구독 서비스 ‘어디서나 블루패스’ 이용자에게는 별도 멤버십 혜택도 운영한다.

이와 함께 봄 시즌 메뉴 3종 랜덤 쿠폰, iM뱅크 앱 제휴 음료 할인 쿠폰도 제공한다. 멤버스 픽업 이용 횟수에 따라 아메리카노(L) 무료 쿠폰을 지급하고, 멤버스 픽업·배달 주문 미이용 고객에게는 ‘연유뿌린 버터쫀득모찌’ 50% 할인 쿠폰도 준다.