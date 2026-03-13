EU 벌금 부과에…엑스, ‘파란 딱지’ 체계 손본다

사회관계망서비스(SNS) 엑스(옛 트위터)가 유럽연합(EU)로부터 1억 2000만 유로(약 2061억원)의 벌금을 부과받은 후 인증시스템을 변경하기로 합의했다.

12일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 토마스 레니에 EU 집행위원회(EC) 대변인은 “엑스가 파란색 체크 표시(인증된 사용자를 표시하는 시스템)와 관련해 개선 방안을 제출했다”며 “EC는 제안된 조치를 신중히 검토할 것”이라고 밝혔다.

레니에 대변인은 엑스가 유럽 이용자를 위해 서비스를 어떤 방식으로 조정할 계획인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았다.

파란색 체크 표시가 달려있는 일론 머스크의 엑스 계정 캡처.

앞서 지난해 12월 EC는 콘텐츠 관리 규정인 디지털서비스법(DSA)을 근거로 엑스에 벌금을 부과했다. 유료 이용자에게 체크 표시를 제공하는 현재의 시스템이 이용자를 잘못된 길로 이끌 수 있다는 이유에서다.

과거 파란색 체크 표시는 기자, 유명인, 공인 등 사칭 위험이 있는 인물들의 계정에만 부여됐다. 그러나 일론 머스크가 이를 2022년 유료 서비스로 전환하면서 인증 계정이 신뢰할 수 있는 계정이라는 인식을 이용자에게 잘못 심어줄 수 있다고 EU는 주장했다.

이와 함께 엑스의 광고 투명성 부족과 독립 연구자들의 플랫폼 공개 데이터 접근 제한도 위반 사항으로 지적됐다.

EU는 엑스에 이날까지 파란색 체크 문제에 대한 개선안을 제출할 것을 요구했으며 이를 따르지 않을 경우 정기적인 추가 벌금을 부과할 수 있다고 경고했다. 이번 벌금에 대해 항소한 엑스는 오는 16일까지 벌금을 납부하거나 재정적 보증을 제공해야 한다.