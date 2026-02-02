인니, 머스크의 AI '그록' 차단 해제..."성 착취물 방지 약속받아"

인도네시아 정부가 일론 머스크의 인공지능(AI) 기업 xAI가 개발한 챗봇 '그록(Grok)'에 대한 금지령을 조건부로 해제했다. 이는 서비스를 차단한 지 3주 만으로, 말레이시아와 필리핀이 차단을 해제한 데 이은 조치다.

1일(현지시간) 테크크런치 등 외신에 따르면, 인도네시아 통신디지털부는 엑스(X·옛 트위터) 측으로부터 서비스 개선 및 오용 방지를 위한 구체적인 조치를 약속하는 서한을 받고 접속 차단을 해제했다.

앞서 엑스 유료 사용자들에게 제공된 그록의 이미지 생성 및 편집 기능은 여성과 미성년자를 대상으로 한 비동의 성적 이미지를 대량 생산하는 데 악용됐다.

뉴욕타임스(NYT)와 디지털 증오 대응 센터가 분석한 결과, 지난해 12월 말부터 올해 1월 사이 그록을 통해 생성된 여성 성 착취 이미지는 최소 180만건에 달한다. 현재 미국 캘리포니아주는 xAI를 상대로 관련 이미지 제작 중단 명령을 내리고 조사에 들어갔다.

(사진=그록)

미국과 동남아 외에도 영국, 유럽연합(EU), 인도 등 각국에서 이번 사태에 대한 비판과 함께 대응 조치가 진행되고 있다. EU는 xAI에 챗봇과 관련된 모든 문서를 보관할 것을 요청했고, 인도는 그록의 이미지 생성 기능이 오용되지 않도록 즉각적인 변경을 명령했다. 영국도 이 문제를 해결하기 위해 xAI와 소통하고 있다.

머스크는 "불법 콘텐츠 제작자는 동일한 처벌을 받을 것"이라며 X의 유료 이용자에게만 그록의 AI 이미지 생성 기능을 허용하는 등 보호장치를 강화했다는 입장이다.

하지만 머스크 개인을 둘러싼 도덕성 논란도 불붙는 모양새다. 최근 미 법무부가 공개한 문서에 따르면, 머스크가 과거 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 16차례 이메일을 주고받으며 그의 섬을 방문하고 싶어 했다는 사실이 드러났다.

알렉산더 사바르 디지털 공간 모니터링국장은 "추가 위반이 발견될 경우 금지 조치는 즉시 부활할 수 있다"고 강조했다.