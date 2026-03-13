"6분 만에 분해"…맥북 네오, 역대 맥북 중 수리 가장 수월

전자제품 수리를 전문으로 하는 한 유튜버가 애플 ‘맥북 네오’를 분해한 영상을 공개했다고 IT매체 맥루머스가 12일(현지시간) 보도했다.

유튜브 채널 ‘Tech Re-Nu’는 맥북 네오를 분해한 결과, 최근 출시된 맥북 모델 중 가장 모듈화된 구조를 갖추고 수리가 비교적 쉬운 제품일 가능성이 높다고 평가했다.

맥북 네오 (사진=애플)

영상에서 그는 약 6분 만에 제품을 분해했다. 이는 애플이 표준 별나사(Torx) 규격인 ▲T3 ▲T5 ▲T8을 사용하고 케이블 정리를 단순하게 설계하는 등 전반적으로 간결한 내부 구조를 채택했음을 보여준다고 설명했다.

알루미늄 본체를 열기 위해서는 기존 맥북과 마찬가지로 하단에 위치한 나사 8개를 풀어야 한다. 내부에는 최소한의 부품으로 구성된 비교적 단순한 구조와 힌지 커버가 있는 작은 마더보드가 배치돼 있다.

유튜브 채널 ‘Tech Re-Nu’가 맥북 네오를 분해한 영상을 공개했다. (사진=유튜브@TECH RE-NU)

배터리는 18개의 나사로 고정돼 있으며, 접착식 분리 탭이나 접착제를 사용하지 않고 들어 올리는 방식으로 분리할 수 있다. 실제 분해 과정에서도 테이프를 전혀 사용하지 않았는데, 이는 최근 출시된 맥 제품 중 처음 있는 사례라고 맥루머스는 전했다.

또 두 개의 USB-C 포트와 스피커, 헤드폰 잭 등 주요 부품은 모두 모듈형으로 설계돼 개별 부품 교체가 가능하다. 예를 들어 스피커는 접착제 없이 나사 네 개만 풀면 쉽게 분리할 수 있다. 실제로 내부에서 접착제가 사용된 부분은 트랙패드와 메인보드를 연결하는 케이블 부위에 소량 적용된 것이 전부였다.

Tech Re-Nu는 맥북 네오를 완전히 분해하지는 않았지만, 상단 케이스 전체를 교체하지 않고도 키보드를 분리해 수리할 수 있다는 점을 확인했다고 밝혔다. 이는 수리 용이성 측면에서 중요한 요소로, 맥북 네오가 기존 맥북 제품군보다 훨씬 수리가 쉬운 구조를 갖춘 것으로 보인다고 맥루머스는 전했다.