푸디스트, 위탁급식 신규 수주 47% 늘어…재계약률 94%

B2B 식자재 기업 푸디스트가 위탁급식(FS) 부문에서 신규 수주와 재계약률 모두 성장세를 이어갔다.

푸디스트는 12일 지난해 위탁급식 신규 수주 매출이 1천억원을 넘어 전년 대비 약 47% 증가했다고 밝혔다. 회사는 기업, 컨세션, 리조트, 병원 등 다양한 사업장에서 맞춤형 급식 운영 역량을 인정받았다고 설명했다.

푸디스트는 지난해 고속도로 휴게소, 하이원리조트, 소노인터내셔널 등을 수주한 데 이어, 올해는 근로복지공단 소속 병원 13개 사업장을 동시에 수주했다고 밝혔다. 기업부터 리조트, 병원까지 고객군을 넓히며 수주 기반을 확대하고 있다는 설명이다.

회사는 사업장별 맞춤형 운영 능력을 경쟁력으로 내세웠다. 기업·리조트·병원 등 각 현장의 특성에 맞는 급식 서비스를 제공하고, 인공지능(AI) 시스템으로 전국 사업장에서 수집한 데이터를 분석해 맞춤형 메뉴를 제공하고 있다고 밝혔다.

외식 브랜드 협업도 확대하고 있다. 푸디스트는 ‘쉐이크쉑’, ‘차이797’ 등 브랜드와 협업해 구내식당 메뉴 차별화를 추진하고 있으며, 제주농협과 손잡고 지역 상생 메뉴도 선보였다고 설명했다.

재계약률도 상승했다. 푸디스트의 고객사 재계약률은 폐업처 제외 기준 2023년 89%, 2024년 92%, 2025년 94%로 높아졌다.

푸디스트 관계자는 “신규 수주와 재계약률 모두 최대 실적을 달성했다”며 “맞춤형 솔루션과 브랜드 협업을 강화해 구내식당 이용 고객의 만족도를 높이겠다”고 말했다.