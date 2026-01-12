김동선의 아워홈, 단체급식 신규 물량 30% 따냈다…창사 이래 최대

아워홈이 창사 이래 최대 신규 수주 실적을 달성했다. 기존 고객 재계약 비율도 5년 새 최고치로, 한화그룹 편입 후 연달아 성과를 내고 있다.

아워홈은 지난해 단체급식 시장 신규 입찰 물량 중 약 30%를 수주했다고 12일 밝혔다. 이는 창사 이래 최대 신규 수주 실적이다.

기존 고객과의 재계약 비율도 그 어느 때보다 높게 나타났다. 아워홈은 지난해 기준 계약 만료를 앞둔 전체 고객사의 85%와 재계약을 체결했다. 이는 최근 5년간 가장 높은 수준으로 ‘아워홈과 한화의 시너지’가 가시적 성과로 나타나는 모습이다.

인기 외식 브랜드와 협업한 메뉴가 제공된 아워홈 운영 구내식당 모습. (제공=아워홈)

지난해 5월 아워홈 인수 직후 열린 비전 선포식에서 김동선 미래비전총괄 부사장은 ▲밸류체인 확대를 통한 원가 절감 ▲생산 물류 전처리 효율화 ▲세계 최고 수준의 주방 자동화 기술력 확보 등을 통해 아워홈의 시장 경쟁력을 대폭 끌어올리겠다는 목표를 밝힌 바 있다.

아워홈은 이번 성과를 시작으로 앞서 세운 청사진을 하나씩 실현해 나간다는 계획이다.

아워홈 관계자는 “단체급식 시장에서 경쟁력을 나타내는 지표는 수주 결과”라며 “인수 초기 일각에서 고객 이탈 우려가 있었지만, 한화 편입 이후 실제로 나타난 변화와 성과는 뉴 아워홈의 한층 높아진 경쟁력을 아주 잘 보여주고 있다”고 말했다.

이번 성과는 단체급식의 본질인 맛과 서비스에 역량을 집중한 결과라는 설명이다. 메뉴 구성과 맛, 서비스 품질 등 중요 요소에 역량을 집중해 시장 경쟁의 기준을 ‘가격’이 아닌 ‘경험과 품질’로 끌어올렸다는 평가다.

관련기사

구내식당을 단순한 식사 공간이 아닌 ‘체험형 공간’으로 탈바꿈한 것도 주효했다. ▲파이브가이즈 등 인기 브랜드 제품을 제공하는 ‘플렉스테이블’ ▲스타 셰프가 현장 조리를 하는 ‘밋더셀럽’ ▲브랜드 콜라보레이션 중심의 ‘오메이징 레시피’ 등 차별화 된 이벤트가 대표적이다.

아워홈 관계자는 “이번 성과를 바탕으로 맛과 품질을 지속적으로 높여가는 동시에 이용자들의 현장 목소리를 적극 반영할 것”이라며 “앞으로도 고객 만족도를 높일 수 있는 다양한 변화를 시도해 나갈 예정”이라고 말했다.