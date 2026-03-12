"내게 딱 맞는 암 치료법 찾는다"…NDS-이노크라스, 유전자 분석 시스템 공동 개발

엔디에스(대표 김중원, 이하 NDS)와 이노크라스가 클라우드 기반 전장유전체 암 분석 플랫폼 공동 개발에 나선다.

NDS는 미국 라스베이거스에서 열린 HIMSS 2026에서 이노크라스와 클라우드 기반 전장유전체 암 분석 플랫폼 공동 개발 및 사업화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협력은 양사가 앞서 진행한 전략적 투자에 이은 후속 사업이다. 전장유전체 분석을 의료기관 임상 현장에서 실제로 활용할 수 있도록 하는 엔드투엔드 유전체 분석 플랫폼 구축이 핵심 목표다.

서제희 이노크라스 대표(왼쪽)과 김중원 엔디에스 대표(이미지=엔디에스)

양사는 이를 통해 국내는 물론 북미 등 글로벌 의료기관을 대상으로 클라우드 기반 유전체 분석 서비스를 공동으로 추진할 계획이다.

전장유전체 기반 암 분석은 환자 단위의 대규모 데이터를 처리해야 한다. 고도의 바이오인포매틱스 분석과 임상 수준의 정확성, 보안 규정 준수가 동시에 요구되는 분야다. 이에 따라 높은 확장성과 자동화, 보안 체계를 갖춘 클라우드 인프라가 필수적인 기술 기반으로 꼽힌다.

양사는 이번 협력을 통해 각자의 기술 역량을 결합한다. 이노크라스는 전장유전체 기반 암 분석 및 임상 해석 기술을 제공하고, NDS는 클라우드 관리 서비스 제공(MSP) 역량과 의료 특화 보안 인프라 구축 경험을 바탕으로 플랫폼 운영 환경을 구축한다. 이를 통해 글로벌 의료기관에서 활용 가능한 클라우드 유전체 분석 서비스를 구현한다는 전략이다.

구체적으로 NDS는 클라우드 플랫폼 아키텍처 설계와 인프라 구축, 운영을 담당한다. 보안성과 확장성을 갖춘 분석 환경을 구축하는 역할이다. 이노크라스는 대규모 암 유전체 데이터를 분석하고 임상적으로 해석하는 기술을 제공해 분석 결과의 정확성과 신뢰성을 확보하는 데 집중한다.

양사는 이러한 협력을 통해 의료기관이 전장유전체 분석을 실제 진료 과정에서 활용할 수 있도록 지원하고, 글로벌 정밀의료 시장에서 상용화를 확대한다는 방침이다.

서제희 이노크라스 대표는 "이번 협력은 의료기관이 암 환자 진단을 위한 전장유전체 분석을 일상적인 진료 환경에서 활용할 수 있도록 만드는 중요한 전환점"이라며 "NDS와의 파트너십을 통해 대규모 암 유전체 데이터를 더욱 안전하고 효율적으로 처리하고, 개인 맞춤형 치료가 표준 진료로 자리 잡는 데 기여하겠다"고 말했다.

김중원 NDS 대표는 "이번 협약은 NDS의 클라우드 및 헬스케어 플랫폼 역량과 이노크라스의 유전체 분석 전문성을 결합해 임상과 연구 현장에서 즉시 활용 가능한 IT 환경을 구축하기 위한 것"이라며 "양사의 공동 개발과 사업화를 통해 북미를 포함한 글로벌 시장으로 사업을 확장해 나가겠다"고 밝혔다.