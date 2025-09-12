NDS, AWS 퍼블릭 섹터 데이서 유전체 데이터 분석 혁신 전략 제시

엔디에스(NDS, 대표 김중원)가 'AWS 퍼블릭 섹터 데이 서울 2025'에 참가해 유전체 데이터 분석 혁신 사례와 전략을 공유했다.

엔디에스는 AWS 헬스오믹스 국내 런칭 파트너로 참여해 유전체 분석 전문기업 지니너스(Geninus)와 공동 발표를 진행했다고 12일 밝혔다.

'유전체 데이터 분석 혁신, AWS 헬스오믹스로 여는 헬스케어의 새로운 시대'라는 주제로 열린 세션에서는 정밀의료와 개인 맞춤형 치료의 중요성이 커지는 상황에서 방대한 생명정보 데이터를 신속하고 정확하게 처리할 수 있는 클라우드 기반 고성능 분석 인프라의 필요성이 강조됐다.

관련기사

(사진=NDS)

AWS는 최근 서울 리전에서 헬스오믹스로 서비스를 공식 출시했다. 이를 통해 국내 연구자와 기업들은 데이터 주권과 보안 요건을 충족하면서도 안정적이고 빠른 분석 환경을 활용할 수 있게 됐다. 엔디에스는 런칭 파트너로서 유전체 데이터를 안전하게 이전하고 분석 속도를 높일 수 있는 통합 분석 플랫폼과 원격 데이터 분석 서비스를 제공하고 있다.

김중원 엔디에스 대표는 "이번 행사를 통해 헬스케어 산업에서 엔디에스가 축적한 고객 성공 경험과 헬스케어·생명과학(HCLS) 전문 MSP 역량을 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 차별화된 기술력과 서비스를 기반으로 고객의 비즈니스 성장을 지원하고, 헬스케어 산업 분야의 디지털 전환을 선도해 나가겠다"고 말했다.