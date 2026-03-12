컨텍, 작년 4분기 영업익 3.3억원…상장 후 첫 분기 흑자

글로벌 우주 지상국 서비스 선도기업 컨텍이 코스닥 상장 이후 처음으로 분기 기준 흑자 달성에 성공했다. 글로벌 인프라 구축을 마무리하며 본격적인 수익 창출 국면에 진입했다는 평가다.

컨텍은 작년 별도 기준 4분기 매출 104억원, 영업이익 3억3천만원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 영업손실 28억2천만원 대비 약 31억원 개선된 수치다.

작년 연간 매출은 389억원으로 전년 대비 32.8% 성장했다. 영업손실은 107억1천만원에서 약 38억3천만원으로 64% 감소했다.

회사는 상장 이후 지속되던 적자 구조를 벗어나 영업손실감소 및 현금흐름 개선세가 본격화되고 있다고 설명했다. 연결 기준으로는 매출액 869억원, 영업손실 156억원을 기록했다.

컨텍은 이번 실적 개선의 주요 요인으로 ▲글로벌 지상국 인프라 구축의 마무리 단계 진입에 따른 고정비 부담 완화 ▲서비스 매출 비중 확대 ▲AI 기반 소프트웨어 고도화를 통한 고부가가치 제품·서비스 믹스 개선을 꼽았다.

특히 기존 지상국 수신 서비스에 더해 ▲AI 기반 위성영상 분석 ▲영상 전처리·검보정 ▲데이터 솔루션 제공 등 소프트웨어 전략이 성과로 이어지고 있다는 설명이다.

증권가에서는 컨텍이 2024년부터 작년 3분기까지 글로벌 인프라 확장 단계를 위한 투자 구간이었다면, 작년 4분기는 본격적인 매출 증가와 이익 개선의 전환점으로 평가하고 있다.

컨텍은 향후 해외 자회사 텍사스 스페이스 안테나를 지상국 서비스 인프라에 순차적으로 적용해 자체 네트워크 비중을 높이고 원가 경쟁력을 높일 계획이다. 지난해 판관비를 전년 대비 36% 절감한 데 이어 올해도 내실경영을 지속한다는 방침이다.

이성희 컨텍 대표는 "세계적으로 위성 발사가 증가하면서 지상 인프라와 데이터 처리 수요가 빠르게 확대되고 있다"며 "안정적인 수익 구조를 바탕으로 글로벌 우주 산업에서 대한민국 기술의 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.