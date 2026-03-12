대상도 식용유 가격 낮춘다…올리브유·카놀라유 최대 5.2% 인하

대상이 올리브유와 카놀라유, 해바라기유 등 식용유 제품 가격을 인하한다.

대상은 소비자용(B2C) 올리브유·카놀라유·해바라기유 제품 가격을 최대 5.2% 인하한다고 12일 밝혔다.

가격 인하 대상은 청정원 올리브유, 카놀라유, 해바라기유 등 총 3종(6개 SKU)이다. 인하 폭은 제품별로 3~5.2% 수준이다.

이번 조치는 최근 정부가 강조하고 있는 물가 안정 기조에 동참하기 위한 차원이라는 설명이다.

대상 관계자는 “정부 물가 안정 기조에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 결정했다”며 “앞으로도 가계 부담을 완화하고 소비자 혜택을 강화하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

최근 식품업계에서는 라면과 식용유 등 일부 품목을 중심으로 가격 인하 움직임이 이어지고 있다. 농심과 오뚜기가 라면 가격 인하에 나선 데 이어, 식용유 제품 가격 조정 사례도 잇따르는 모습이다.