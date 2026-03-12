중진공, 수출 중소기업 현장 애로 청취…중동 상황 대응

중소벤처기업진흥공단(중진공)은 지난 11일 서울 목동 사옥 대회의실에서 '중동 상황 긴급 대응을 위한 수출 중소기업 간담회'를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 간담회는 최근 중동 상황에 따라 UAE·사우디 등 중동에 주력으로 수출하고 있는 중소기업의 피해 및 애로사항을 점검하고, 수출·물류·자금 등 분야별 대응방안을 마련하기 위해 추진됐다.

간담회에는 강석진 중진공 이사장과 중동 수출 중소기업 12개사, 삼성SDS 등 물류·유관기관 관계자 약 20여 명이 참석했다.

간담회 주요 내용은 ▲중동 상황 관련 수출·물류 동향 점검 ▲중동 현지 상황 및 두바이·리야드 글로벌비즈니스센터(GBC) 대응현황 공유 ▲중동 상황 시나리오별 대응방안 설명 ▲기업 애로사항 청취 및 정책 건의 등으로 구성됐다.

11일서울 목동에서 진행된 중동 수출기업 간담회에서 강석진 중진공 이사장(왼쪽)이 발언하고 있다.(사진=중소벤처기업진흥공단)

이날 참석자들은 최근 해상·항공 운임 급등 및 선적 지연, 현지 바이어 발주 보류와 결제 지연 등 경영 불확실성이 확대되고 있다고 토로했다. 이어 물류비 지원 확대, 긴급경영안정자금 지원, 신속한 현지정보 제공 등을 건의한 것으로 알려졌다.

실제 전 세계 50여개국에 기계 제품을 수출하는 한 회사는 "최근 중동 지역 항로 이용이 어려워지면서 기존 1컨테이너(TEU) 당 1300달러 수준이던 운임에 할증료까지 붙어 3500달러 이상으로 불어났다"며 "안정적인 수출 운송을 위한 물류비 지원 확대가 절실하다"고 건의했다.

중진공은 중소벤처기업부가 구성·운영 중인 ‘중동 상황 관련 중소벤처기업 피해 대응 TF’ 참여기관으로서, 현장 중심의 애로 발굴과 신속한 지원 연계를 통해 TF 대응체계의 실효성을 높일 계획이다.

특히, 중진공은 중동 상황 장기화 가능성에 대비해 물류 차질과 유동성 애로 등 피해 유형별 맞춤형 지원을 강화하고, 글로벌비즈니스센터(GBC)를 활용한 현지 정부 정책 및 해운사 동향 등 물류 정보 대응 기능도 확대할 예정이다.

강석진 중진공 이사장은 "중동 지역의 불확실성 확대에 따라 수출 중소기업의 피해가 우려되는 상황"이라며 "현장 애로를 신속히 파악하고, 물류·금융 등 가용한 정책수단을 동원해 중소기업 피해가 최소화될 수 있도록 총력 대응하겠다"고 강조했다.