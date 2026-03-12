페르소나AI, 'K-문샷' 프로젝트 참여

젠(GEN) AICC 기업 페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)는 정부가 추진하는 국가 전략 프로젝트인 ‘K-문샷’에 참여기업으로 합류했다고 12일 밝혔다.

과학기술정보통신부가 주관하는 ‘K-문샷 프로젝트’는 AI를 연구 현장에 도입해 과학기술 연구생산성을 2030년까지 두 배로 높이고, 2035년까지 첨단바이오·미래에너지·피지컬AI·우주·소재·AI과학자·반도체·양자 등 8대 미션 분야의 난제를 해결하기 위한 것이다. 1960년대 미국의 달 탐사 ‘아폴로 계획’에서 유래한 ‘문샷(Moonshot)’ 정신을 바탕으로, 국내 기업·출연연·대학에 분산된 GPU 등 AI 인프라와 연구 데이터, 인력을 결집해 국가 연구 역량을 극대화하기 위해 마련됐다.

페르소나AI는 메가존, 솔트룩스, 플리토 등과 함께 참여해 AI-ready 연구데이터, AI모델 등 최적화·표준화 등에서 주요 협력에 나선다. AI 자원 제공과 기술 협력, 미션 기반 공동 연구개발(R&D) 및 실증 과제를 수행할 예정이다.

'K-문샷 협력기업 업무협약식'이 11일 열렸다. 둘째 줄 오른쪽 네번째가 유승재 페르소나AI 대표.

본격적인 전략 추진을 위해 과학기술정보통신부와 협력기업간 업무협약식이 11일 열렸고, 이 행사에는 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관을 비롯해 주요 정부출연연구기관 원장과 AI·인프라 및 8대 미션 관련 33곳 주요 기업 대표 등 50여 명이 참석했다. 이날 공식 출범한 ‘K-문샷 기업 파트너십’은 인공지능을 기반으로 과학기술 혁신을 촉진하고 국가적 난제 해결을 가속화하기 위한 민·관 협력 플랫폼으로, AI 인프라 기업 간 협력과 연계를 담당하는 중심적 역할을 수행한다.

한편 'K-문샷 기업 파트너십'에 참여하는 페르소나AI는 원천 기술 대화형 AI 엔진을 기반으로 한 인공지능 전문 기업이다. 생성형 인공지능 컨택센터(GEN AICC) 플랫폼과 NO Internet/NO GPU로 동작하는 온디바이스 AI 서비스, 연구데이터 처리 및 모델 학습 파이프라인 등 다양한 AI 응용 기술을 개발, 운영하고 있다. 고품질 데이터 정제와 AI 모델 최적화 역량을 바탕으로 연구 현장에서 실질적인 생산성 향상을 지원하고, 기업과 공공 기관이 신뢰할 수 있는 AI 환경을 구축하는 데 주력하고 있다.

유승재 페르소나AI 대표는 "AI 활용을 통해 국가적 미션을 해결하는 문샷 프로젝트에 참여하게 돼 영광"이라면서 "사명감을 가지고 AI 기술로 도전해 나가겠다"고 밝혔다.