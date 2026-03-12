'챗GPT' 쓰는데 '제미나이' 추천…韓 AI 이용자 선택 엇갈린 이유는

국내 생성형 인공지능(AI) 시장에서 무료 기능 다양성과 답변 신뢰도에 대한 평가가 엇갈리며 이용률과 추천 의향 1위가 갈렸다. 이용률은 오픈AI '챗GPT'가 가장 높았고, 추천 의향은 구글 '제미나이'가 앞섰다.

컨슈머인사이트가 12일 발표한 '주례 생성형 AI 소비자 동향조사' 결과에 따르면 이용 경험이 있는 서비스 중 추천의향이 가장 높은 브랜드는 구글의 '제미나이'와 '노트북LM'으로 나타났다.

컨슈머인사이트는 지난 1월 4주부터 3주간 성인 2400명의 데이터를 분석해 주요 서비스 41개의 이용률과 추천의향을 비교했다. 이번 조사에서 제미나이와 노트북LM은 추천의향 100점 만점 환산 점수에서 각각 78점을 얻으며 공동 1위에 올랐다. 챗GPT 경우 월간 활성 이용률은 1위였지만 추천의향은 74점에 그쳐 3위에 머물렀다.

(사진=컨슈머인사이트)

두 서비스의 희비는 이용 목적과 신뢰도에서 갈린 것으로 분석된다. 챗GPT 이용자는 무료 기능 다양성을 주요 선택 이유로 꼽았지만, 제미나이 이용자는 답변 정확성과 신뢰도 부분에서 챗GPT 이용자보다 2.6배 높은 응답률을 보였다.

이용률은 낮지만 특정 용도에 특화된 AI 서비스들의 약진도 두드러졌다. 문서 분석에 특화된 노트북LM과 이미지 생성 서비스인 '캔바'는 이용률이 각각 2%와 3%에 불과했지만, 추천의향 점수에서 공동 1위와 공동 4위를 기록했다.

국내 AI 서비스 중에선 네이버 '클로바노트'가 유일하게 70점을 얻으며 전체 평균인 69점을 상회했다. LG유플러스 '익시오'와 뤼튼테크놀로지스 '뤼튼', 네이버 '클로바엑스'와 SK텔레콤 '에이닷' 등 토종 서비스들은 추천의향 60점을 넘겼으나 이용률 측면에서 글로벌 서비스와 큰 격차를 보였다.

컨슈머인사이트는 "이용률이 현재 선택을 반영한다면 추천의향은 미래 선택을 예고하는 지표"라며 "국내 시장에서 두 지표의 1위가 다르다는 점은 시장의 경쟁 관계가 중장기적으로 유동적임을 보여준다"고 평가했다.