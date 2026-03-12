이란 최고지도자 모즈타바, 미·이스라엘 공습으로 부상

이란의 새 최고지도자 하메네이 모즈타바가 미국과 이스라엘의 공습으로 얼굴과 발, 손 등에 부상을 당한 것으로 전해졌다. 이란 정부도 모즈타바의 부상 사실을 인정했다.

11일(현지시간) CNN 등 주요 외신들에 따르면 모즈타바는 미국과 이스라엘 공습 첫날 안면 열상, 발 골절 등 부상을 입었다.

이란 측 외교관도 모즈타바 부상 사실을 확인했다. 이란의 키프로스 대사 알리레자 살라리안은 가디언과의 인터뷰에서 모즈타바가 개전 첫날 공습으로 부상을 입었다고 말했다.

살라리안은 "모즈타바가 다리와 손, 팔에 부상을 입었다는 소식을 들었다. 부상 때문에 병원에 입원 중인 것으로 알고 있다"고 말했다. 이란 정부 관계자는 로이터에 하메네이가 '가벼운 부상'을 입었지만 여전히 수술을 받고 있다고 밝혔다.

이란 대사관에 걸린 아야톨라 알리 하메네이 사진. 사진_뉴스1

이란 공습이 시작된 첫날, 테헤란 중심부에 있는 대통령궁이 공격 대상이 됐다. 공격으로 대통령궁 안에 있던 모즈타바의 아버지이자 이란 전 최고 지도자인 아야톨라 알리 하메네이와 그의 가족 5명이 사망한 것으로 알려졌다.

살라리안은 모즈타바가 지난 8일 최고 지도자로 임명된 이후 며칠 동안 공식 석상에 모습을 드러내지 않은 이유가 부상 때문이라고 설명했다. 살라리안은 가디언과의 인터뷰에서 "그가 연설을 할 수 있는 상태가 아니라고 생각한다"고 말했다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 모즈타바 선출에 대해 '용납할 수 없는 선택'이며 "그는 오래가지 못할 것"이라고 비난했다.