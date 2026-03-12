젝시믹스, 디자인·기능 다 잡은 '26SS RX 러닝 라인' 출시

젝시믹는 디자인과 기능성을 높인 '26SS(봄·여름) RX 러닝라인'을 출시했다고 12일 밝혔다.
이번 시즌 라인업은 계절성을 고려해 매쉬와 에어도트 원단 등을 사용해 통기성을 극대화한 것이 특징이다. 또 텐션감과 내구성을 높인 고탄성 소재를 활용했다.
주력 제품 중 하나인 'RX 맨즈 그라데이션 에어핏 바람막이'는 그라데이션 색감이 적용된 제품이다. 후드 부분을 접밴드로 마감해 방풍 효과를 높였다. 밑단과 소맷단에 신축성 좋은 밴드를 내장해 활동 시 흘러내림 없는 착용감을 제공하며, 리플렉티브 로고를 더해 야간 러닝 시 안전성까지 확보했다.
여성 제품 중 'RX 블랙라벨 시그니처 360N 리플렉티브 브라탑'은 리플렉티브 스트랩 레터링으로 유니크한 스타일을 완성했다. 신축성이 뛰어난 넓은 밴드가 내장돼 과감한 동작 시에도 들뜸 없이 몸을 잡아주며, 스트랩 전체에 탄탄한 자카드 밴드를 적용했다.
젝시믹스는 이번 컬렉션 출시와 함께 브랜드 모델 덱스가 참여한 화보를 공개한다. 화보 속 덱스는 운동에 몰입하는 모습으로 'RX 러닝' 라인의 기능성과 스타일을 표현했다.
젝시믹스 관계자는 "지난해 러닝웨어 매출이 전년대비 117% 증가한 196억원을 기록하는 등 RX의 인기가 급상승하고 있다"며 "다양한 제품군으로 시장에서의 입지를 계속 넓혀 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.