젝시믹스, 브랜드 새 얼굴에 '덱스' 발탁

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스는 방송인 '덱스'를 브랜드 새 얼굴로 발탁하고 신규 캠페인을 전개한다고 16일 밝혔다.

젝시믹스는 덱스의 건강한 에너지와 피지컬이 브랜드가 지향하는 하이테크 퍼포먼스웨어 이미지와 부합해 모델로 선정했다.

이번 신규 캠페인에서는 덱스의 트렌디하고 스포티한 무드를 담아냈다. 지난 15일 공개된 영상에서는 러닝을 즐기는 덱스의 모습을 통해 젝시믹스의 우수한 기능성과 활동성을 시각적으로 보여줬다.

(사진=젝시믹스)

이를 통해 제품력과 스타일을 모두 겸비한 브랜드 경쟁력을 강화하고, 글로벌 입지를 더욱 확대한다는 전략이다.

관련기사

젝시믹스는 모델 발탁을 기념해 이날부터 '젝시믹스 x 덱스 기획전'을 공식몰에서 진행한다.

젝시믹스 관계자는 "덱스가 보여주는 육각형 행보는 젝시믹스의 '멈추지 않는 성장'이라는 목표와 일치한다"며 "국내를 넘어 글로벌에서까지 입지를 구축하고 있는 회사의 비전을 깊이 있게 전달할 예정"이라고 말했다.