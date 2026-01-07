젝시믹스, 대만 타이난 최대 쇼핑몰서 팝업 진행

글로벌 애슬레저 전문기업 젝시믹스는 대만 남부 타이난시 최대 쇼핑몰인 T.S. 몰에서 팝업 스토어를 진행했다고 7일 밝혔다.

팝업은 오는 2월 16일까지 T.S 몰 1층에서 진행되며, ▲블랙라벨 시그니처 시리즈 외에도 러닝 수요에 맞춘 ▲RX라인과 ▲짐 웨어 ▲후리스 등의 다양한 아우터 제품을 선보인다.

이번 팝업에는 최근 현지 남성 고객이 늘어나는 것을 감안해 전체 상품에서 40% 비중으로 맨즈 라인을 준비했다.

젝시믹스 이정빈 대만 법인장(왼쪽)이 팝업스토어를 방문한 대만 스포츠 인플루언서들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=젝시믹스)

남부과학단지가 위치한 타이난 지역은 최근 AI반도체 산업이 확장함에 따라 일자리로 인한 인구 유입이 이뤄지고 있다. 특히 T.S 몰은 4개의 지하철 노선과 2개의 버스 노선이 바로 앞에 있어 교통이 편리한 곳에 위치하고 있으며, 주변 호텔과 백화점 등의 상권과 주거시설이 밀집된 지역에 위치한다.

젝시믹스는 이번 팝업을 통해서 타이난 지역에서도 브랜드 감도를 확장하고, 중장기적으로 대만 전역에서 매출 수익을 더 끌어올리겠다는 각오다.

대만은 지난해 총 3개의 매장을 열었으며 지속적으로 팝업스토어를 개최하며, 현지 고객과의 접점을 강화하고 있다.

올해는 기업간거래(B2B) 유통플랫폼을 활용한 판로개척을 더욱 확대할 계획이다. 현재 대만 대형 헬스 체인점인 피트니스 팩토리와의 업무협약으로 10개 지점에 숍인숍 입점한 젝시믹스는 수요가 높아짐에 따라 추가 지점 확대를 검토하고 있으며, 타 브랜드들과도 납품계약 및 입점 협의 등을 준비 중이다.

젝시믹스 관계자는 “올해도 법인을 중심으로 다양한 국가에서 해외시장 성장세를 이어 나갈 것”이라며 “각 국가별로 문화적인 이해와 유통 플랫폼 특성 등을 고려한 맞춤형 전략으로 판로확대와 매출상승을 만들어 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.