벤슨, 롯데월드몰·대치·신림에 정식 매장 개점

롯데월드몰, 팝업 성과 힘입어 입점…수도권 내 점포 확대 속도

유통입력 :2026/03/12 10:28

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한화갤러리아는 자회사 배러스쿱크리머리의 아이스크림 브랜드 ‘벤슨’이 서울 수도권 주요 쇼핑몰에 잇달아 입점한다고 12일 밝혔다.

우선 지난해 여름 팝업스토어를 진행했던 잠실 롯데월드몰에 정식 입점한다. 팝업 당시 테이크아웃 전용이었던 스쿱샵은 82.5㎡(25평) 규모로 넓어졌다.

신규 매장은 롯데월드몰 2층 SPA 브랜드와 올리브영 등 젊은 세대가 즐겨 찾는 인기 브랜드 사이에 자리 잡는다. 다음 달 2일 개점한다.

벤슨 롯데월드몰 조감도. (제공=베러스쿱크리머리)

대치·신림 등 다양한 생활권에도 매장을 선보인다. 주거 상권, 학원가 등 수도권 다양한 지역에 벤슨을 알린다는 취지다. 베러스쿱크리머리는 이번 출점을 통해 복합몰 및 대형 유동 상권을 아우르는 점포 네트워크를 더욱 확대할 계획이다.

압구정 ‘벤슨 크리머리 서울’ 매장에서는 화이트데이를 기념해 13~14일 ‘타로카드’ 이벤트를 연다.

관련기사

타로카드 이벤트는 ▲오후 1~6시 ▲오후 7~9시 총 2부제로 운영한다. 1층에서 제품을 1만 5천 원 이상 구매하면 참여 가능하며, 커플 궁합 타로점을 5분간 볼 수 있다. 참여 고객 대상 테이스팅 라운지 10% 할인권도 준다.

베러스쿱크리머리 관계자는 “팝업스토어를 통해 고객 반응을 확인한 뒤 정식 매장으로 이어지는 사례가 늘고 있다”며 “앞으로도 다양한 공간에서 벤슨만의 차별화된 맛과 경험을 전해드릴 것”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
벤슨 베러스쿱크리머리 롯데월드몰 입점 아이스크림 팝업스토어

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

다이가 다르다...삼성·SK, 차세대 HBM '두뇌' 로직다이서 엇갈린 전략

넷플릭스 BTS 광화문 공연 생중계 '명과 암'

[현장] 둘다 보급형인데…아이폰17e보다 '맥북 네오'에 쏠린 눈

[종합] 공공시스템 2030년까지 클라우드 전면 전환…변수는 예산·부처 협력

ZDNet Power Center