한화 아이스크림 벤슨, 마포에 7번째 매장 문 연다

오는 5일 개점…배달 등 역세권 입지 기반 폭넓은 고객층 확보 기대

유통입력 :2025/11/03 14:33    수정: 2025/11/03 15:13

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한화갤러리아 자회사 베러스쿱크리머리는 프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘벤슨(Benson)’이 7번째 오프라인 매장 ‘마포점’을 개점한다고 3일 밝혔다.

오는 5일 문을 여는 마포점은 압구정 1호점 이후 단독 매장 형태로 오픈하는 두 번째 매장으로, 마포역 인근 50m, 공덕역에서 400m 이내에 위치한 소형 로드숍이다. 좌석은 총 13석이다.

주거지와 학교, 오피스가 인접한 위치로 가족 단위 고객과 직장인 등 다양한 고객층을 만날 것이란 기대다. 10일부터는 ‘배달의민족’ 앱을 통해 배달로도 받아볼 수 있다.

관련기사

7번째 오프라인 매장인 ‘벤슨 마포점’ 조감도. (제공=베러스쿱크리머리)

개점을 맞이해 매장 방문 고객 대상으로 행사를 한다. 8일까지 더블컵을 구매하면 프리팩 1개(2종 중 택1)를 무료로 준다. 30일까지는 파인트나 파인트 스플릿 사이즈를 구매하면 동일한 제품 한 개를 더 준다.

베러스쿱크리머리 관계자는 “벤슨만의 색감, 분위기 등 작은 평수에서도 벤슨의 프리미엄 이미지를 느낄 수 있도록 공간을 구성했다”며 “더 많은 지역에서 벤슨을 만나보고자 하는 고객들의 니즈를 반영해 앞으로도 다양한 입지를 검토해 출점을 이어갈 계획”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한화갤러리아 베러스쿱크리머리 벤슨 아이스크림 마포점 김동선

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"메모리, 공급 자체가 병목화"…최태원 회장, '통 큰' 투자 결의

中 중성원자 양자컴 상용화 돌입…美와 경쟁 본격화

"미리 크리스마스"…2만 명 몰린 '더현대서울' 산타집 가보니

커스텀 'AI 메모리' 강자 노리는 SK하이닉스, 엔비디아·TSMC와 협력 강화

ZDNet Power Center