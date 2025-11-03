한화 아이스크림 벤슨, 마포에 7번째 매장 문 연다

한화갤러리아 자회사 베러스쿱크리머리는 프리미엄 아이스크림 브랜드 ‘벤슨(Benson)’이 7번째 오프라인 매장 ‘마포점’을 개점한다고 3일 밝혔다.

오는 5일 문을 여는 마포점은 압구정 1호점 이후 단독 매장 형태로 오픈하는 두 번째 매장으로, 마포역 인근 50m, 공덕역에서 400m 이내에 위치한 소형 로드숍이다. 좌석은 총 13석이다.

주거지와 학교, 오피스가 인접한 위치로 가족 단위 고객과 직장인 등 다양한 고객층을 만날 것이란 기대다. 10일부터는 ‘배달의민족’ 앱을 통해 배달로도 받아볼 수 있다.

7번째 오프라인 매장인 ‘벤슨 마포점’ 조감도. (제공=베러스쿱크리머리)

개점을 맞이해 매장 방문 고객 대상으로 행사를 한다. 8일까지 더블컵을 구매하면 프리팩 1개(2종 중 택1)를 무료로 준다. 30일까지는 파인트나 파인트 스플릿 사이즈를 구매하면 동일한 제품 한 개를 더 준다.

베러스쿱크리머리 관계자는 “벤슨만의 색감, 분위기 등 작은 평수에서도 벤슨의 프리미엄 이미지를 느낄 수 있도록 공간을 구성했다”며 “더 많은 지역에서 벤슨을 만나보고자 하는 고객들의 니즈를 반영해 앞으로도 다양한 입지를 검토해 출점을 이어갈 계획”이라고 말했다.