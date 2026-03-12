옥타브, F1 레이싱 불스 맞손…공장 운영·경기 데이터 통합

옥타브가 포뮬러원(F1)팀 손잡고 데이터 기반 자산 운영 기술을 스포츠 현장에 확장한다.

옥타브는 비자 캐시 앱 레이싱 불스(VCARB) F1 팀과 다년간 기술 파트너십을 체결했다고 12일 밝혔다. '에셋 라이프사이클 관리 파트너'로 참여해 팀 자산 운영과 의사결정 체계 고도화를 지원한다.

이번 협력은 F1 레이싱 환경에 맞춘 '라이프사이클 인텔리전스' 기술 제공이 핵심이다. 제조 공장 운영부터 실제 레이스 실행 단계까지 데이터를 통합해 성능 최적화와 시스템 신뢰성 확보를 지원한다.

F1은 밀리초 단위 차이가 경기 결과를 좌우하는 스포츠다. 수천 개 차량 부품과 공정 관리가 동시에 이뤄져야 하는 만큼 제조 정비 물류 서킷 운영까지 이어지는 자산 관리 체계가 중요하다.

옥타브는 실제 경기 데이터와 운영 데이터를 하나의 지능형 계층으로 통합한다. 이를 통해 팀이 실시간 운영 상황을 파악하고 더 빠른 의사결정을 내리도록 돕는다.

특히 '옥타브 어튠(구 HxGN EAM)' 솔루션으로 공장 설비와 장비 운영 데이터를 통합 관리한다. 공장에서 레이스 현장까지 이어지는 운영 정보를 한 정보 체계로 연결하는 방식이다.

이 체계는 설비 상태와 준비 상황에 대한 실시간 가시성을 제공한다. 운영 차질을 사전에 방지하고 개발과 운영 전반의 연속성을 유지하도록 돕는다.

F1 팀은 공장 개발과 트랙 운영이 한 시스템처럼 연결돼 움직인다. 시간 압박과 지속적 기술 개발 환경은 에셋 라이프사이클 인텔리전스 기술을 검증하기에 적합한 환경으로 평가되고 있다.

마티아스 스텐버그 옥타브 최고경영자(CEO)는 "F1은 팀 운영 역량이 실제 환경에서 검증되는 무대"라며 "우리는 운영 데이터를 단일 인텔리전스 계층으로 연결해 팀이 신속하게 의사결정을 내리고 운영 차질을 최소화하도록 지원할 것"이라고 밝혔다.